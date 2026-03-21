"Samo da mi se vrate zdravi": Dejan Stanković poslije pobjede pričao o bunkeru rivala i o reprezentaciji

Dejan Stanković je bio zadovoljan onim što je vidio od svojih fudbalera na meču sa Radničkim iz Niša na "Marakani".

Crvena zvezda je savladala Radnički iz Niša na svom terenu 2:0 i odmakla na prvom mjestu tabele Superlige. Poslije utakmice oglasio se Dejan Stanković i istakao da je bilo jako teško igrati sa ekipom koja se branila u niskom bloku cijeli meč.

"Vidjeli ste i sami blok od 10 igrača ispred 16 metara. Kad radiš na treningu, griješi se nenormalno, a zamislite na utakmici. Tenzija, pritisak, moraš da pobijediš, tako da sam ja prezadovoljan. Mi smo uradili najteže, uspjeli smo da probijemo blok, kontrolisali smo utakmicu. Imali smo opet te neke uspavanke koje su mogle da nas koštaju gola. Ovog puta je prošlo top. Prezadovoljan sam.

Drugo poluvrijeme je mogao još neki gol da padne. Sada je reprezentativna pauza i želim svim našim reprezentativcima da odrade dobar posao i da mi se zdravi vrate, a ovi što ostaju ovdje da odmore nekoliko dana pa nas onda čeka dobar posao", rekao je poslije utakmice Dejan Stanković.

Oglasio se i Takis Lemonis

Radnički je ostao bez bodova koji bi mnogo značili u borbi za plej-of u kojoj se nalazi ovaj tim, a nakon utakmice je grčki trener Takis Lemonis istakao da na "Marakani" niko ne može da se nada bodovima bez mnogo, mnogo sreće.

"Da, vidio sam neke dobre, ali i neke ne tako dobre stvari. Imali smo naše momente pogotovo u prvom poluvremenu. U 44. minutu smo promašili šansu i pogodili stativu. Minut nakon toga smo primili gol. To je momenat kada smo mogli da odradimo bolje. Oni igraju jako dobar fudbal, sviđa mi se kako igraju i teško je uzeti bodove ako nemate sreće. Nastavićemo sa našim teškim rasporedom", zaključio je Takis Lemonis,