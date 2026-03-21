Zvezdina pobjeda za još jedan korak ka tituli: Poslužila je i sreća na Marakani protiv Radničkog

Crvena zvezda pobijedila Radnički iz Niša golovima Aleksandra Kataija u nadoknadi prvog poluvremena i Bruna Duartea u 66. minutu. Defanzivni gosti dva puta pogađali stativu Mateušovog gola.

Crvena zvezda je nastavila da korača ka odbrani titule u Superligi. Pobijedila je Radnički iz Niša 2:0 (1:0) i odmakla drugoplasiranom Partizanu 13 bodova, uz odigrani meč više.

Meč su odlučili pogoci Aleksandra Kataija sa ivice peterca u 45+3' minutu i Bruna Duartea u 66, na odlično dodavanje lijevog beka Naira Tiknizjana. Iako je sudija Marko Ivković isprva poništio taj pogodak zbog ofsajda na asistenciju pomoćnika, na sugestiju iz VAR sobe ipak je donesena ispravna odluka - nije bila nedozvoljena pozicija, pa je gol ostao na snazi.

Takav rasplet nije mnogo uticao na pristup Radničkog - čvrsto "u bloku" i spremno za kontranapade. Nišlije su tako pri rezultatu 0:0 zatresle stativu Zvezde poslije udarca Frenka Kanutea sa distance u završnici prvog dijela, u finišu meča, u 85, stativu Zvezdinog gola pogodio je i Gboli Arijibi, poslije pogrešne procjene štopera Rodrigaa. Golman Mateuš imao je sreću u obje situacije, pa je gol crveno-bijelih ostao odbranjen, kao i u sve četiri "proljećne" superligaške utakmice na stadionu "Rajko Mitić".