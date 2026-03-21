logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezdina pobjeda za još jedan korak ka tituli: Poslužila je i sreća na Marakani protiv Radničkog

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Crvena zvezda pobijedila Radnički iz Niša golovima Aleksandra Kataija u nadoknadi prvog poluvremena i Bruna Duartea u 66. minutu. Defanzivni gosti dva puta pogađali stativu Mateušovog gola.

Crvena zvezda pobijedila Radnički iz Niša 2:0 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je nastavila da korača ka odbrani titule u Superligi. Pobijedila je Radnički iz Niša 2:0 (1:0) i odmakla drugoplasiranom Partizanu 13 bodova, uz odigrani meč više.

Meč su odlučili pogoci Aleksandra Kataija sa ivice peterca u 45+3' minutu i Bruna Duartea u 66, na odlično dodavanje lijevog beka Naira Tiknizjana. Iako je sudija Marko Ivković isprva poništio taj pogodak zbog ofsajda na asistenciju pomoćnika, na sugestiju iz VAR sobe ipak je donesena ispravna odluka - nije bila nedozvoljena pozicija, pa je gol ostao na snazi.

Takav rasplet nije mnogo uticao na pristup Radničkog - čvrsto "u bloku" i spremno za kontranapade. Nišlije su tako pri rezultatu 0:0 zatresle stativu Zvezde poslije udarca Frenka Kanutea sa distance u završnici prvog dijela, u finišu meča, u 85, stativu Zvezdinog gola pogodio je i Gboli Arijibi, poslije pogrešne procjene štopera Rodrigaa. Golman Mateuš imao je sreću u obje situacije, pa je gol crveno-bijelih ostao odbranjen, kao i u sve četiri "proljećne" superligaške utakmice na stadionu "Rajko Mitić".

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnički Niš Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC