Čelsi u finalu FA kupa: Za trofej najstarijeg takmičenja protiv Mančester sitija

Nebojša Šatara
Fudbaleri Čelsija igraće u finalu FA kupa protiv Mančester sitija nakon što su u nedjeljnom polufinalu savladali Lids junajted rezultatom 1:0 (1:0)

Čelsi u finalu FA kupa Izvor: Craig Thomas / Zuma Press / Prof/Craig Thomas/News Images

Plavi su izborili finale FA kupa!

Tim sa "Stamford bridža" je priliku da se bori za trofej stekao pobjedom nad Lidsom, a gol odluke postigao je Enco Fernandez u 23. minutu.

Taj pogodak bio je dovoljan da se Čelsi 16. maja na "Vembliju" sastane sa Mančester sitijem, koji je dan ranije u polufinalu bio bolji od Sauthemptona (2:1).

Za Čelsi će biti prilika da osvoji svoj deveti FA kup u istoriji, dok će "građani" probati u svom četvrtom uzastopnom finalu pokušati da osvoje osmi pehar.

Najviše titula u FA kupu ima Arsenal (14), slijedi Mančester junajted sa 13 pehara, po osam trofeja imaju Čelsi, Liverpul i Totenhem, sedam Mančester siti i Aston Vila.

