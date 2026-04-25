Siti poslije preokreta u finalu FA kupa, Gvardiol tim četvrti put zaredom boriće se za trofej!

Autor Goran Arbutina
Kockanje Pepa Gvardiole umalo da košta "građane" plasmana u finale najstarijeg fudbalskog takmičenje na svijetu.

Mančester siti u finalu FA kupa

Mančester siti prvi je finalista FA Kupa pošto je u polufinalu igranom u subotu na Vembliju savladao Sautempton 2:1 (0:0)

Kockanje Pepa Gvardiole sa kombinovanim sastavom umalo da košta "građane" borbe za trofej pošto su "sveci" poveli 11 minuta prije kraja i bili nadomak svog šestog finala FA kupa, prvog još od 2003.

U međuvremenu je Gvardiola poslao u igru Savinja, Halanda, O Rajlija i Dokua, a upravo je ovaj posljednji donio izjednačenje svojoj ekipi samo tri minuta poslije vodećeg pogotka Sautemptona.

Samo tri minute prije kraja – potpuni preokret na Vembliju!

Doku je dodao do Nikolasa Gonzalesa Iglesiasa ili jednostavni Nika, a nekadašnji igrač Barselone i Porta raspalio je po lopti za prelijep pogodak i plasman u finale.

Mančester siti igraće svoje četvrto uzastopno finale FA kupa, ukupno 16. u klupskoj istoriji. U prethodna tri savladali su Mančester junajted i potom dozvolili gradskom rivalu da im se revanšira, da bi prošle sezone izgubili pehar od Kristal Palasa.

Ove sezone protivnik u finalu najstarijeg fudbalskog takmičenja na svijetu biće im pobjednik nedjeljnog duela Čelsija i Lidsa.

