Izraelci dolaze u Beograd: Boriće se za titulu u Srbiji

Kako stvari stoje izraelski timovi će se za titulu boriti u Srbiji i u Beogradu će se održati završnica tog takmičenja.

Izvor: Ivan S Ivanov/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izraelski timovi će najvjerovatnije doći u Beograd i odigrati završnicu izraelskog šampionata u srpskoj prestonici. Prema informacijama "Meridian sporta" postoje velike šanse da će se upravo to i dogoditi zbog sukoba na Bliskom istoku.

Navodno bi preostali dio prvenstva trebalo da se odigra u Beogradu i to nije toliko iznenađujuće. Mogli bi mečevi da se igraju u hali "Master" u Zemunu pošto je poznato da Crvena zvezda i Partizan koriste i Arenu i Pionir u zavisnosti od potrebe, dok Mega igra mečeve u hali "Ranko Žeravica".

Uz to se dodaje i da bi ostatak izraelskog prvenstva mogao da se odigra u "balonu" kao što je bio slučaj u NBA ligi tokom pandemije koronavirusa.

Makabi ima skor 16-1, Hapoel 17-2, Bnei Herzlija i Hapoel Haemek su na 13-4, Hapoel Jerusalim je na 12-5...

