Evroliga ponovo izmjestila Izraelce: Jedan meč u Beogradu, drugi u Sofiji

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Mečevi Evrolige (23. kolo) i Evrokupa (15. kolo) neće biti odigrani u Izraelu.

Izraelski timovi igraju protiv turskih u Sofiji i Beogradu Izvor: Ivan S Ivanov/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utakmica 23. kola Evrolige između Hapoela iz Tel Aviva i Anadolu Efesa igraće se u Sofiji. Iako su se izraelski timovi vratili kući nakon dve sezone i dalje postoje izuzeci. Takođe, duel 15. kola Evrokupa između Hapoel Jerusalima i Bahčešehira odigraće se u Hali sportova Ranko Žeravica u Beogradu, prema preporukama lokalnih vlasti.

Obje utakmice biće odigrane 20. januara, a od 20. decembra je donesena odluka da se izraelski timovi vrate kući. Ipak, to nije slučaj kada igraju sa turskim klubovima.

Makabi je Beograd napustio uz veliku zahvalnici Srbiji, a izgleda da će Beograd i u nastavku sezone biti domaćin najboljim klubovima iz zemlje Bliskog istoka.

Iako je bilo dosta tenzije oko povratka klubova u Izrael, za sada nije došlo do nijedne potencijalno opasne situacije za aktere utakmica. Nedavno je Crvena zvezda gostovala u Tel Avivu, gdje je poražena od lidera Evrolige poslije neizvjesne zavšnice. Što se tiče odnosa između Izraela i Turske, ovaj vid predostrožnosti ostaje na snazi do daljnjeg.

