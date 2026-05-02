Samo jedan čovjek zna kako je Jokiću: Ugasio telefon, pustio bradu i otišao u planinu da preboli

Njemački superstar i nekadašnji MVP Dirk Novicki doživio svojevremeno podjednako bolan poraz kao i Nikola Jokić ove sezone. Evo kako je prebolio i iz svega izašao jači.

Poznati američki novinar Brajan Vindhorst uporedio je eliminaciju Nikole Jokića i Denvera u plej-ofu sa šok-ispadanjem Dirka Novickog sa Dalasom prije skoro 20 godina. Jokićev neuspjeh protiv desetkovane Minesote podsjetio je Vindhorsta na ono što je Novicki doživio u proljeće 2007.

Tada je Dalas kao najbolji tim u ligi (sa skorom 67-15) naletio na unaprijed otpisani Golden Stejt i doživio eliminaciju 2-4.

"Minesotina pobjeda bila je najimpresivnija u prvoj rundi plej-ofa još od 'We Believe' ('Vjerujemo') Golden Stejt Voriorsa", rekao je on.

U toj ekipi Golden Stejta iz 2006/07 igrali su Beron Dejvis, Monte Elis, Džejson Ričardson, Stiven Džekson i ostali i napravili su senzaciju kakvu je malo ko mogao da predvidi.

"Pitajte navijače, znam šta će vam reći"

"Sada su Voriorsi na kraju dinastije koja je četiri puta bila prvak, ali tadašnji Voriorsi ništa nisu osvojili 23 godine. Da li iko pamti šta je bilo u seriji poslije te 2007? Ispali su od Jute. Idite i pitajte bilo kog navijača Voriorsa, čak i one koji imaju repliku šampionskog prstenja na ruci, recite im 'We Believe' ("Vjerujemo") i oči će im zasuziti. Eto, to se desilo u Minesoti".

Pamti Vindhorst i kako se Dirk Novicki tada povukao u sebe i u planinu, da preboli.

"Dirk Novicki je otišao u Njemačku, u planine, pustio je bradu i isključio telefon na dvije nedjelje. Nije htio ni sa kim da priča, jer ga je dramatično pogodio taj poraz. Dobio je MVP nagradu samo dva dana nakon što je bio osramoćen u plej-ofu. Taj tim Dalasa ostvario je 67 pobjeda, ova ekipa Denvera nije toliko dobra, ali poenta je da ova Minesotina pobjeda daje ogromnu snagu čitavom timu. Timbervulvsi su imali mnogo povreda, čak su i pred utakmicu ostali bez Ajoa Dosunmua, svog spasioca u ovoj seriji", kazao je Vindhorst.

Denver čeka sudar sa realnošću

"Denver se suočava sa stanjem potpunog šoka. Nema opravdanja za onakav poraz u posljednjoj utakmici protiv Minesote i za onakvu eliminaciju iz plej-ofa. Ponavljao sam sebi 'Denver će ovo da pobijedi', jer sam mislio da sve što se događalo ne može da traje. Ipak, Timbervulvsi su pozvali pet tajm-auta u posljednjoj četvrtini, navijači su padali na tribinama, oni su se borili, bio je to legendarni trenutak u istoriji franšize", rekao je američki novinar.

"Što se tiče Denvera, sada ga čeka sudar sa realnošću. Prije četiri godine je osvojio titulu, a od tada se nisu vratili ni u finale Zapadne konferencije. To je, iskreno, nedopustivo. Već su otpustili uspješnog trenera (Majkla Melouna) i uspješnog generalnog menadžera (Kalvina Buta), dali su u trejdovima svoje draft 'pikove' i sada su dalje od cilja nego prije četiri godine."

"Jokićev nastup neprihvatljiv, Denver će teško biti bolji"

Vindhorst vjeruje da će Jokić ipak potpisati novi "supermaks" ugovor, ali isto tako - ne veruje da Denver može da bude bolji.

"Zapad je veoma konkurentan. Oklahoma je prošle sezone bila sjajna, a od nje su ispali u sedam utakmica i ne mogu da kažem da je to bila protraćena sezona. Međutim, da uđu samo u jedno konferencijsko finale u ove četiri godine - to nije dobro. I povrh toga, pred Jokićem je odluka o produženju ugovora ovog ljeta. Pretpostavljam da će potpisati, rekao je sinoć da hoće da igra za Nagetse i vjerujem da će tako biti. Dalje, ovo je situacija u kojoj je gazda kluba Sten Kronki pred odlukom. Njega nije briga za to šta će ko reći, ima titule u svim popularnim sportovima, ali ne znam kako će zadržati ovaj tim, jer postaje veoma skup. Sada mora da smanji troškove i da učini tim boljim, što nije dobra kombinacija. To će uraditi kada izađu sa ugovorom pred Jokića, koji će to veoma izvjesno potpisati. On je najskromniji superstar svoje generacije. Pitajte Milvoki Bakse za to kako je raditi sa njihovim višestrukim MVP-em. Jokić je superstar iz snova ali njegovi i njihovi nastupi su neprihvatljivi. I teško će biti bolji", kazao je Vindhorst.

