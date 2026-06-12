Mbet mundijalska groznica: Zmajevi na tiketu, freebet na računu!

Centralni sportski događaj ove godine, Svjetsko prvenstvo u fudbalu, počelo je juče, a večeras je na programu meč koji najviše zanima ljubitelje fudbala u BiH.

Izvor: PROMO/Mbet

"Zmajevi" izlaze na megdan domaćoj selekciji Kanadi, ali bez obzira na to momci Sergeja Barbareza sigurno će imati veliku podršku u Torontu.

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