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Mbet mundijalska groznica: Zmajevi na tiketu, freebet na računu!

Mbet mundijalska groznica: Zmajevi na tiketu, freebet na računu!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Centralni sportski događaj ove godine, Svjetsko prvenstvo u fudbalu, počelo je juče, a večeras je na programu meč koji najviše zanima ljubitelje fudbala u BiH.

Mbet mundijalska groznica Izvor: PROMO/Mbet

"Zmajevi" izlaze na megdan domaćoj selekciji Kanadi, ali bez obzira na to momci Sergeja Barbareza sigurno će imati veliku podršku u Torontu.

Sjajnu podršku imaju i svi Mbet igrači koji svaki dan imaju priliku da osvoje do 50 KM freebeta odigravši samo jedan tiket, dok već za pet uplaćenih tiketa u toku sedmice slijedi dodatni freebet listić jer uz Mbet penale svaki dan je finale!

Mundijalsku groznicu upotpunili smo mini kazino turnirima koji prate mečeve, kao i velikim turnirom na kojem dijelimo 12.000 KM!

Mbet oduvijek važi za kralja bonusa na uplatu. Tako tokom juna za 30% i 20 spinova uvećavamo prvu dnevnu Sbon i Mbet korner uplatu, dok je na svim ostalim kanalima aktuelan bonus 20% i 20 spinova.

Zabrana pristupa maloljetnim licima jedan je od prioriteta Mbeta koji kroz svaku svoju promociju naglašava važnost odgovornog klađenja.

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Mundijal 2026 mbet

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