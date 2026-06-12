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Barbarez morao da mijenja tim, ali ciljevi ostaju isti: Nismo često favoriti, ali...

Barbarez morao da mijenja tim, ali ciljevi ostaju isti: Nismo često favoriti, ali...

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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BiH večeras od 21 čas protiv domaćina Kanade počinje nastup na Svjetskom prvenstvu.

Sergej Barbarez Izvor: Promo/FS BiH

Fudbaleri BiH večeras od 21 čas u Torontu odmjeriće snage sa jednim od domaćina Svjetskog prvenstva, selekcijom Kanade.

Morao je selektor Sergej Barbarez da mijenja tim tik pred početak Mundijala, tako da je povrijeđenog Nidala Čelika zamijenio Arjan Malić.

"Nidal Čelik je prije dva dana povrijedio meniskus i to će morati operativno da završi. Umjesto njega u kadru za Svjetsko prvenstvo biće Arjan Malić", rekao je selektor "zmajeva" na konferenciji za medije uoči duela sa Kanađanima.

Barbarez je naglasio da BiH nije bila često favorit, ali da je u kvalifikacijama i baražu pokazala da i te može da iznenadi na papiru jače protivnike.

"Sretan sam što sam ovdje i što sam dio ove priče. Ovo je najveća utakmica za mene. Svi smo spremni, puni želje. To su atributi koji su uvijek bili uz nas. Mi smo mala država i ovo nam je tek drugo Svjetsko prvenstvo. Imamo epitet ekipe koja nije često favorit, međutim kad pogledate kvalifikacije, vidjećete da smo samo od dva protivnika bili bolje rangirani. To mnogo govori o tome kakvu smo stvar napravili."

Očekuje da se njegov tim suprotstavi domaćinu na najbolji način.

"Sigurno je da će utakmica biti intenzivna. Igramo sa domaćinom jednu utakmicu sa otvaranja prvenstva i naravno da želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu. Cilj nam je da odigramo dobro. Vjerujemo u sebe i nastojaćemo da prođemo u drugu fazu takmičenja", jasan je Barbarez.

Podsjetimo, u grupi sa Kanadom i BiH su još Katar i Švajcarska, koji svoj meč igraju dan kasnije u istom terminu.

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Tagovi

Mundijal 2026 zmajevi reprezentacija BiH Sergej Barbarez

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