Prvi meč na Mundijalu 2026 obilježio i sudija Vilton Sampajo, koji očigledno ne zna engleski jezik i tako zbunjuje fudbalere.

Izvor: X/@impfelix121

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine počelo je utakmicom Meksika i Južne Afrike (2:0) na čuvenom stadionu Asteka, a pored dva gola vidjeli smo i jednu izuzetno neobičnu situaciju. Mundijal 2026 otvoren je utakmicom na kojoj su pokazana tri direktna crvena kartona - što se nikada ranije nije desilo.

Brazilski sudija Vilton Sampajo razmahao se crvenim kartonima, pa su čak trojica igrača završila meč ranije nego što je planirano. Jedno do ta tri isključenja došlo je nakon intervencije iz VAR sobe, jer Sampajo nije vidio prekršaj koji je napravio rezervista Južne Afrike, iskusni ofanzivac Temba Cvane. On je rukom po licu udario protivnika.

Vidi opis Fudbaleri zbunjeno gledali sudiju na Mundijalu 2026: Niko nije mogao da vjeruje šta priča Brazilac Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

Nakon što je pozvan da pogleda snimak, Sampajo je procijenio da reprezentativac Južne Afrike treba da bude isključen. Donio je odluku da ga isključi u 84. minutu meča, ali je problem nastao kada je to trebalo da saopšti. Pravila su takva da sudija preko svog uređaja za komunikaciju treba da saopšti odluku na engleskom, a Sampajo je očigledno bježao iz škole kada se učio strani jezik.

Pokušavao je da ispetlja, nikako nije uspijevao, pa smo dobili potpuno nevjerovatnu situaciju. Igrači su zbunjeno gledali u brazilskog sudiju, a posebno se isticao Kuliso Mudau koji nije mogao da vjeruje šta sluša. Postalo mu je jasno da će njegov saigrač biti isključen, ali se čini da je to jedino što je razumio u ovoj situaciji.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Kao što smo već rekli, Meksiko je savladao Južnu Afriku na otvaranju turnira. Nešto kasnije je Južna Koreja nakon preokreta savladala Češku (2:1), pa je sada malo jasnije stanje u ovoj grupi. U drugoj rundi će Meksiko i Južna Koreja igrati za prvo mjesto u grupi, dok će Južna Afrika i Češka pokušavati da poprave utisak.

Pogledajte sva tri crvena kartona na meču Meksika i Južne Afrike: