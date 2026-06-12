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Novo fudbalsko pravilo zbunilo sve: Kad se VAR miješa kod kornera i zašto je jednosmjerno?

Novo fudbalsko pravilo zbunilo sve: Kad se VAR miješa kod kornera i zašto je jednosmjerno?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novo fudbalsko pravilo o VAR provjeri kornera zbunilo je navijače na Svjetskom prvenstvu. Saznajte kako funkcioniše i koje su njegove manjkavosti.

Nova fudbalska pravila na Mundijal 2026 Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u fudbalu vidjećemo čak sedam novih pravila koja bi trebalo da poboljšaju fudbalsku igru i da smanje broj grešaka, a jedno od njih odmah je zbunilo navijače. Već u prvom susretu na turniru između Meksika i Južne Afrike vidjeli smo manjkavosti na koje nisu baš mislili iz FIFA i IFAB (Međunarodni bord fudbalskih asocijacija zadužen za pravila).

O čemu se radi? Uvedeno je novo pravilo o VAR provjeri kornera, međutim nisu ga svi do kraja razumjeli, tako da su propustili "fusnotu" koja kaže da VAR soba nema pravo da se miješa baš uvijek u ove odluke - čak i kada su pogrešne.

Inače, na utakmici između Meksika i Južne Afrike (2:0) vidjeli smo čak tri crvena kartona, a meč je vodio brazilski arbitar Vilton Pereira Sampajo, koga smo gledali i prije četiri godine u Kataru.

Južna Afrika je tražila korner u sudijskoj nadoknadi, sudija je pogrešno dosudio gol-aut, a VAR soba se nije uključila iako smo čuli da će se na ovom turniru provjeravati "pogrešno dosuđeni korneri". To na kraju ipak funkcioniše samo u jednom smjeru - i to jedino ako je pogrešno dosuđen korner, a trebalo je da bude gol-aut.

Ako je dosuđen gol-aut, a trebalo je da bude korner, VAR ne može da obavijesti sudiju da je napravljena greška i logika iza toga je da ne žele da vide gol koji je postignut poslije pogrešno dosuđenog kornera, ali šta je sa uskraćivanjem šanse?

Izgleda da na to nisu previše mislili kada su uveli novo pravilo pred Svjetsko prvenstvo, možda ga vidimo na nekom idućem.

Koja su pravila još uvedena?

Hari Kejn u razgovoru sa sudijom Katjom Korolevom koja je sudila meč Engleske i Kostarike.
Izvor: Richard Pelham / Getty images / Profimedia

FIFA je u pokušaju da napravi poštenije Svjetsko prvenstvo uvela set novih pravila koja ćemo često viđati tokom turnira, a koja će možda zbunjivati navijače kraj "malih ekrana". Uvedena su sljedeća pravila:

  • Vremenski ograničena izvođenja auta
  • Vremenski ograničeno izvođenje gol-auta
  • Vremenski ograničene izmene
  • Novi protokol za medicinsku pomoć
  • Pokrivanje usta tokom razgovora
  • VAR intervencija kod kornera
  • VAR intervencija za drugi žuti

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Tagovi

Mundijal 2026 VAR (video tehnologija) pravila

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