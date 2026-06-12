Cijeli svijet se smije Južnoj Africi zbog ovog slobodnjaka: Htjeli iznenađenje, a napravili cirkus

Južnoafrička Republika nije nikoga impresionirala na startu Mundijala. Izgubili su od Meksika 2:0, a još su im se na kraju svi smijali.

Izvor: Twitter

Svjetsko prvenstvo je počeo pobjedom Meksika nad Južnom Afrikom 2:0, a na ovom meču je tim iz Afrike zaista izgledao kao ekipa kojoj na završnoj fudbalskoj smotri nije mjesto. Mnogo toga je biilo problematično u njihovoj igri, ali slobodan udarac koji su izveli, ili bolje rečeno probali da izvedu, na kraju meča je bio posebno komičan.

Južnoafričanci su meč završili sa dva igrača manje pošto su crvene kartone na utakmici dobili Jaja Sitole i Temba Zvane, ali je momenat iz 94. minuta zaista bio komičan. Tada je dosuđen slobodan udarac za goste.

Namjestili su se Mbokazi i Mokoena da ga izvedu i htjeli su da prevare rivala. Nakon što je Cesar Montes dobio crveni karton, treći na meču zbog nesmotrenog starta, umjesto da Južna Afrika zaprijeti, mogla je da primi i gol. Pokušali su da kombinuju Mbokazi i Mokoena, da jedan drugom dodaju loptu i tako prevare rivala, a na kraju je jedan igrač Meksika prvi stigao do lopte i gurnuo je u kontru.

Pogledajte kako:

Free kick for South Africa wtf is this this is the worst free kick ever in the history of world football cup@bt3pic.twitter.com/4YN6zMjTMx — Cuhbir (@RealBatmane)June 11, 2026

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