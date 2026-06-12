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Pogledajte tri crvena kartona na početku Mundijala 2026: Cijeli svijet će pričati o ovim odlukama

Pogledajte tri crvena kartona na početku Mundijala 2026: Cijeli svijet će pričati o ovim odlukama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nevjerovatan početak Mundijala 2026 jer smo na meču Meksika i Južne Afrike vidjeli više crvenih kartona nego golova.

Tri crvena kartona na početku Svjetskog prvenstva Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Počelo je Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026, a utisak je da nije moglo da startuje na čudniji način! Reprezentacija Meksika je na stadionu Asteka savladala selekciju Južne Afrike (2:0). Gosti nisu pokazali mnogo i vjerovatno su zaslužili više golova u svojoj mreži - a na kraju se ispostavilo da je sudija bio efikasniji od fudbalera.

Pored golova koje su postigli Kinjones i Himenez vidjeli smo i čak tri crvena kartona! Prvo je kao posljednji igrač odbrane isključen tragičar Jaja Sitole, već na samom početku drugog dijela igre. Kasnije je njegovim putem krenuo i saigrač, rezervista Temba Cvale, a u nadoknadi utakmice glavni arbitar je isključio i Sezara Montesa, defanzivca Meksika.

Pogledajte sva tri crvena kartona:

Pogledajte tri crvena kartona na meču Meksiko - Južna Afrika.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Nikada ranije nije se desilo da Svjetsko prvenstvo počne utakmicom na kojoj su pokazana tri crvena zvezda. Takođe, ovo je prvi put u posljednjih 20 godina da vidimo tri crvena kartona na jednom meču Mundijala - još od kako su po dvojica igrača Holandije i Portugala isključena na Mundijalu 2006. godine.

Primjera radi, na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine dosuđena su samo četiri crvena kartona, od čega je samo jedan bio direktan. Tada je golman Velsa Vejn Henesi isključen na utakmici protiv Irana, kamerunski napadač Vinsent Abubakar dobio je dva žuta kartona u grupnoj fazi protiv Brazila, dok su u četvrtfinalnim mečevima isključeni defanzivac Holandije Denzel Damfris i ofanzivac Maroka Valid Čedira. Holandski fudbaler sakupio je dva žuta kartona u porazu od Argentine, dok je Marokanac isključen u pobjedi nad Portugalom.

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Tagovi

Mundijal 2026 južnoafrička republika Meksiko

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