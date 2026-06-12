Hvangu rekli "otpisan si", a on postao heroj Južne Koreje: U Zvezdi znaju šta im je sada činiti

U spektakularnom meču, Hvang je postigao ključni gol i asistirao za pobjedu Južne Koreje nad Češkom, dok je s druge strane otpisan u svom klubu Fejnordu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

In Bum Hvang odigrao je spektakularan meč u pobjedi svoje Južne Koreje protiv Češke (2:1) i zasluženo mu je FIFA dala nagradu za najboljeg igrača utakmice u Gvadalahari. Iako je Češka povela preko Krejčija, Hvang je potom postigao gol, pa asistirao zatim Gjuu, za prva tri boda Južne Koreje na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Biće sigurno ponosni navijači Crvene zvezde zbog onoga kako je Hvang zaigrao prethodne večeri, podsjetivši na svoje najbolje dane na "Marakani", tako da je njegov gol iz 67. minuta čisto umeće.

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Hvang dao gol Češkoj Izvor: TV Arena sport

Napao je međuprostor i vidio da su golman Češke i jedan defanzivac krenuli na njega, poslao ih je obojicu "po burek" fintom, a kada je vidio da su nasjeli - shvatio je da je gol prazan. Podigao je glavu i pogodio mrežu za veliko slavlje navijača Južne Koreje koji su stigli u lepom broju u Gvadalaharu da podrže miljenike.

Južna Koreja - Češka 2:1 Izvor: TV Arena sport

Nakon što je VAR soba intervenisala i poništila gol Součeku, Hvang je pokazao i da je pravi "motor" na sredini terena jer je opet utrčao u prostor, sada po desnoj strani, a onda sjajno vratio za Gjua koji je preokrenuo u 80. minutu.

Šta je sa Hvangom?

Inače, nekada najskuplji fudbaler u istoriji Crvene zvezde In Bum Hvang je pred dolazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi dobio poruku iz Fejnorda da slobodno može da ide iz kluba.

Sada već bivši trener roterdamskog kluba Robin van Persi i ostali nisu previše zadovoljni njegovim izdanjima. Najveći razlog tome su brojne probleme zbog kojih je propustio veliki broj utakmica, tako da nijednog trenutka tokom ove dvije godine nije uspio da uhvati pravi ritam.

Sakupio je tako manje od 1.400 minuta u 24 nastupa za Fejnord i pitanje je koliko će to popraviti do kraja sezone, a to bi i te kako htjeli da iskoriste u Zvezdi, međutim biće to teško nakon što je Hvang privukao pažnju na sebe na Mundijalu.

Hvang ima ugovor na još dvije sezone i vidjećemo šta će se dešavati sa njim tokom ljeta, ipak je bio velika investicija kada je iz Zvezde prešao za osam miliona evra. Inače u dresu Zvezde odigrao je 42 utakmice i zabilježio je šest golova i 12 asistencija, dok je njegova prva sezone u Fejnordu bila izvrsna, da bi zatim pao u drugoj.