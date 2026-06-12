"Kada igra reprezentacija preveliki smo nacionalisti": Hrvati Amerikancima pričali o naciji, vjeri i DNK

"Atletik" je pisao veliki tekst o Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu, a dio teksta posvećen je i nacionalizmu, vjeri, pa čak i - hrvatskom DNK.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Bosnjakovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedan od najpoznatijih svjetskih sportskih portala "Atletik" je pred Svetsko prvenstvo objavio reportažu Grega Evansa o fudbalskoj kulturi u Hrvatskoj. Pitali su se Amerikanci kako jedna zemlja sa manje od 4.000.000 stanovnika uspijeva da dođe do tako velikih rezultata.

Nakon bronze 1998. godine Hrvati su u Rusiji 2018. bili srebrni, a u Kataru 2022. opet bronzani i sada ponovo na tlu SAD sa sličnom kičmom tima jure veliki uspjeh.

"Mi smo mala zemlja s velikim srcem. Volimo ulogu autsajdera i nikoga se ne bojimo", rekao je 29-godišnji Marin Gabela iz Splita, direktor kluba malog fudbala Hajduk iz Splita.

Američki portal piše kako se navijači Hajduka i Dinama koji su inače u pravom ratu ujedine kada se igra reprezentativni fudbal.

"Kada igra reprezentacija, to je najvažniji dan za moju baku, koja inače uopšte ne gleda fudbal. Bio sam u Zagrebu kada smo izbacili Brazil, to je bio najluđi dan u mom životu. Svi su bili na ulicama. Izgledalo je kao da nas je pogodio zemljotres", rekao je Marin Gabela.

"Možda i previše nacionalistički"

Jedan od intervjuisanih je i Hrvat iz Los Anđelesa Ante Kvartuč koji je bio jedan od onih koji su spremili 200 metara dugu zastavu Hrvatske u Dohi.

"Mi smo snažna, religiozna, katolička zemlja, ali nismo vjerni samo Bogu. U našem je DNK da se brinemo jedni o drugima", rekao je on.

Jedan od navijača je i Lovre Nikolac koji ipak ističe da se nacionalni tim ponekad prati sa možda previše nacionalizma.

"Biti navijač Hrvatske dio je tvog života. Vrlo smo glasni, strastveni, ponekad i previše nacionalistički nastrojeni. Ali kad Hrvatska igra, pristojni smo. Bacaćemo pivo, ali ne na isti način kao Englezi", rekao je Lovre.

"Hrvatska je godinama bila autsajder"

"Atletik" se posebno koncentrisao na hrvatsku dijasporu, koja ne samo igrački daje pojačanja timu pa je tako veliki broj igrača rođen van same države, nego će i na mečevima u SAD dovesti mnogo navijača na tribine. U Los Anđelesu će se mečevi Hrvatske pratiti sa velikim interesovanje.

"Imamo domove širom svijeta i oni su naše baze. Kada igramo, to nije samo utakmica, to je globalno okupljanje naroda. Dijaspora je jednako jaka. Mi smo poput nekog rijetkog elementa čovječanstva. Ako vidite nekoga od nas, to je jedinstveno iskustvo. Stranci koji nas posjete ostanu zadivljeni atmosferom i našom pozitivom", rekao je Kvartuč iz Los Anđelesa, a zbog toga "Atletik" ističe da Hrvatska nije autsajder.

"Godinama je Hrvatska prikazivana kao fudbalski 'autsajder koji nadmašuje očekivanja', ali čak i nakon što je stekla stvarno globalno poštovanje, ovaj put ne želi da ublaži očekivanja. Njihovo zajedništvo i osjećaj ponosa guraće ih naprijed, dok ljudi poput Lovre, Viga, Marina (i njegove bake), Ante i miliona drugih ostaju – uvijek vjerni", piše "Atletik".

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