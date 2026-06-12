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Dao gol na Mundijalu i plakao sa cijelom nacijom: Raul Himenez pokazao na nebo, zna se i zbog koga

Dao gol na Mundijalu i plakao sa cijelom nacijom: Raul Himenez pokazao na nebo, zna se i zbog koga

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Svi su u Meksiku plakali kada je Raul Himenez dao gol.

Raul Himenez plakao nakon gola na Svjetskom prvenstvu Izvor: Rodrigo OROPEZA / AFP / Profimedia

Meksiko je na otvaranju Svjetskog prvenstva savladao Južnoafričku Republiku 2:0 (1:0), a drugi gol na meču postigao je iskusni Raul Himenez. Korpulentni napadač je iskoristio sjajan centaršut sa desne strane Roberta Alvarada i glavom je u 66. minutu pocijepao mrežu rivala.

Potrčao je nakon postignutog pogotka, skočio i proslavio gol udarajući u vazduhu, a onda je u zagrljaju strijelca prvog gola Hulijana Kinjonesa podigao ruke ka nebu i zaplakao.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Raul Himenez gol za Meksiko
Izvor: YouTube/Arena sport

Razlog zbog čega je na ovaj način proslavio svoj pogodak i zašto je 35-godišnji Himenez zaplakao je njegov nedavno preminuli otac Raul Himenez Vega koji je preminuo u martu. Nije ovo prvi gol koji mu posvećuje sin pošto je isto uradio kada je na "Krejven Kotidžu" nedjelju dana nakon smrti oca u pobjedi nad Barnlijem 3:1. 

Raul Himenez - legenda

Raul Himenez igra za Meksiko od 2013. godine i ovo mu je četvrto Svjetsko prvenstvo i ovo mu je prvi postignuti gol. Sa ovim pogotkom došao je do 46 golova na 125 utakmica za Meksiko i izjednačio se sa Haredom Borgetijem na drugom mjestu vječne liste strijelaca, dok prvi Čičarito ima 52 gola. Na vječnoj listi po broju nastupa je deveti i juri osmog Horhea Kamposa sa 129 utakmica.

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Tagovi

Mundijal 2026 Meksiko

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