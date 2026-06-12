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Velika promjena u Superligi poslije devet godina: Ovo je posebno bitno navijačima Zvezde i Partizana

Velika promjena u Superligi poslije devet godina: Ovo je posebno bitno navijačima Zvezde i Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Međusobni okršaj Crvene zvezde i Partizana prvo će se igrati na stadionu "Rajko Mitić", pa onda u Humskoj.

Raspored Superlige Srbije Izvor: MN PRESS

Najbolji srpski klubovi ili su počeli ili tek treba da počnu pripreme za novu sezonu, a već sada imamo konture kako će na izgledati! Naredne sezone u Superligi Srbije učestvovaće 14 ekipa, što znači 26 kola u prvom dijelu sezone, a poznato je u kojim terminima će se igrati ti mečevi.

Prvenstvo počinje prije nego što se završi Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku, ponovo imamo dvomjesečnu pauzu, a tek ćemo saznati kako izgleda završnica u ligi - nakon 26. runde. Ono što zanima najveći broj navijača takođe smo saznali u objavljenom rasporedu - otkriveni su termini u kojima će igrati Crvena zvezda i Partizan!

Za razliku od prethodnih devet godina u kojima je jesenji "vječiti" derbi bio na terenu Partizana, a proljećni na stadionu Crvene zvezde, sada će biti drugačije. Crvena zvezda će 5. septembra dočekati najvećeg rivala, a zatim će Partizan uzvratiti gostoprimstvo u 21. kolu, 20. februara.

Ovdje možete pogledati kompletan raspored. Parovi prvog kola Superlige Srbije:

  • Crvena zvezda - Mačva
  • Vojvodina - OFK Beograd
  • Radnik - Mladost
  • Novi Pazar - Radnički 1923
  • Železničar - Radnički Niš
  • Čukarički - IMT
  • Zemun - Partizan

Predviđeno je da nova sezona u Superligi Srbije počne utakmicama 18. jula, a u jesenjem dijelu prvenstva biće odigrano 18 rundi. Posljednje kolo u 2026. godini biće 6. decembra. Nakon tačno dva mjeseca pauze prvenstvo će se nastaviti 6. februara, utakmicama 19. kola Superlige. Ovaj dio takmienja završiće se 3. aprila, utakmicama 26. kola.

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