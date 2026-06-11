Nakon istorijske sezone u kojoj je izboren plasman na evropsku scenu, Železničar iz Pančeva prodaje Stefana Pirgića za 3.000.000 evra.

Izvor: MN PRESS

Planirao je Železničar iz Pančeva da zadrži Stefana Pirgića (23), jednog od najboljih igrača iz prethodne sezone, ali... Bogata ponuda iz inostranstva jednostavno nije mogla da se odbije. Nakon potpune afirmacije u Superligi Srbije, pod komandom trenera Radomira Kokovića, Pirgić pravi transfer karijere i odlazi u Češku!

Kako prenosi "Mozzart Sport", Viktorija Plzenj će za Pirgića izdvojiti gotovo 3.000.000 evra, uz dodatnih 10 odsto od naredne prodaje srpskog fudbalera. Jasno je i da će ovo biti najveći transfer u istoriji Železničara, ali i potvrda da se tokom prethodne sezone veoma dobro radilo u Pančevu.

Vidi opis Železničar zaradio 3.000.000 evra: Igrao za Zvezdu i Partizan, a zablistao tek u Pančevu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Dosadašnji rekorder Železničara je Jovan Milosavljević koji je prije nekoliko mjeseci prešao u Malme za 2,2 miliona evra, a vrijedni pomena su još Matija Mitrović (900.000, Vitorija Gimaraeš), Lazar Romanić (660.000, Vojvodina), Dario Grgić (400.000, Sigma) i Petar Stanić (100.000, Crvena zvezda). Ubrzo će se na ovoj listi naći i Silvester Džasper, koji bi mogao da bude tek malo jeftiniji od Pirgića.

A sa Pirgićem je Želja napravila ozbiljan posao... Riječ je o nekadašnjem omladincu Rada, Crvene zvezde, Partizana, Teleoptika i Voždovca, koji je u seniorski fudbal stigao kao napadač. Lutao je godinama, tražio sebi idealnu poziciju na terenu i klub u kojem bi mogao da se razvije na pravi način, a onda se sve poklopilo kod Kokovića u Železničaru.

Nakon što je tokom drugog mandata u Zvezdi završio omladinski staž, Pirgić je seniorsku karijeru počeo u Smederevu gdje je imao 21 utakmicu i jedan postignut gol. Obukao je zatim dres Voždovca i na 14 mečeva postigao još jedan gol, da bi se u avgustu 2024. godine preselio u Pančevo. Od napadača napravljen je centralni, pa možda čak i defanzivni vezni igrač. Odigrao je 52 utakmice, postigao četiri gola, asistirao šest puta i sazrio kao igrač!

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