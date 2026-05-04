Partizanova želja košta preko 2.000.000 evra: Klub iz Superlige se nada rekordnom transferu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Krini napadač Železničara iz Pančeva Silvester Džasper mogao bi da košta preko 2.000.000 evra tokom ljeta.

Strašan posao napravili su čelnici Železničara iz Pančeva kada su na početku sezone angažovali krilnog napadača Silvestera Džaspera, bivšeg omladinca Fulama i reprezentativca Engleske u mlađim kategorijama. Momak koji posjeduje pasoše Bugarske i Nigerije doživio je punu afirmaciju na terenima Superlige jer je već zabilježio sedam golova i šest asistencija u šampionatu Srbije.

Vidio je to Partizan pa se prethodnih nedelja pisalo da je krilni napadač interesantan crno-bijelima, ali djeluje da je u ovom trenutku to za njih nemoguća misija. Klub iz Humske gotovo sigurno neće moći da se uključi u borbu za inostranim klubovima, jer je Železničar već dobio dvoke identične ponude - teške 2.000.000 evra!

Interesovali su se klubovi i tokom zime za Silvestera Džaspera, ali sada djeluje da Pančevci nikako neće moći da odbiju ponude za njega. Mogu samo da izvuku više novca, ukoliko klubovi baš jako "zagrizu" za brzonogog krilnog napadača. Za sada su među zainteresovanima Tuluz i jedan od novajlija u italijanskom prvenstvu - a znamo da su u Seriju A ušli Frozinone i Venecija. Njihove ponude su identične, a "Mozzart Sport" prenosi da bi i to moglo da bude malo.

Svesni su u Pančevu da bi uz malo cjenjkanja mogao da "padne" klupski rekord od prije nekoliko mjeseci, kada su u švedski Malme prodali Jovana Milosavljevića za 2,2 miliona evra. Ako bi više inostranih klubova željelo da pregovara sa Železničarom, to bi svakako podiglo Džasperovu cijenu, pa možda i do rekordnih visina.

Inače, Džasper je rođen u Londonu gdje je prvo igrao za Kvins Park Rendžers, a zatim godinama i za Fulam u kojem nikada nije dobio šansu da debituje za prvi tim. Kalio se na pozajmicama u Kolčester Junajtedu, Hibernijanu i Bristol Roversu, prije nego što je prešao u Portimonense, a zatim nakon još jedne sezone u poljski Šljonsk iz kojeg je stigao u Železničar.

