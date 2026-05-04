Partizan ne može da se opusti, Vojvodina je opet na korak iza: Novosađanima pomogao komičan autogol

Vojvodina pobjedom protiv Radnika u Surdulici nastavila potjeru za Partizanom.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine nastavljaju borbu za drugo mjesto na tabeli Superlige i nakon 34. odigranog kola! Tim iz Novog Sada uspio je da pobijedi Radnik na veoma teškom gostovanju u Surdulici, a na kraju je rezultat bio ubjedljivo na strani crveno-bijelog tima (1:4).

Novosadađni su poveli autogolom Uroša Filipovića u 31. minutu meča, ali je Martin Novakvoić već u 50. minutu susreta poravnao rezultat i tako unio neizvjesnost u ovu utakmicu. Da se ne desi iznenađenje na jugu Srbije, potrudili su se fudbaleri Vojvodine - Milan Kolareviž je pogodio u 61. minutu i u drugom minutu nadoknade, dok je Milutin Vidosavljević bio precizan u 68. minutu meča.

Ovaj meč bio je daleko važniji za ekipu Miroslava Tanjge, pošto se Vojvodina i dalje bori za drugu poziciju na tabeli. Novosađani su ponovo prišli Partizanu na samo bod zaostatka, a do kraja prvenstva ima još tri kola, pa je jasno da će borba za vicešampionsku poziciju i povoljnije uslove pri izlasku u Evropu biti veoma neizvjesna.

Pored toga što se bore za drugo mjesto, fudbaleri Vojvodine će se boriti i za trofej u Kupu Srbije. Na stadionu Lagator u Loznici Vojvodina će 13. maja odmjeriti snage protiv Crvene zvezde, a treba istaći da osvajanje trofeja u Kupu Srbije ima prednost u odnosu na drugo mjesto u Superligi. To znači da bi Vojvodina nakon osvojenog trofeja mogla da "prepusti" drugu poziciju crno-bijelima, a da opet bude u boljem položaju tokom kvalifikacija.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!