Crvena zvezda u finalu Kupa Srbije: Treći put u nizu za trofej protiv Vojvodine (FOTO, VIDEO)

Crvena zvezda je savladala Jedinstvo na Ubu, daleko teže nego se to očekivalo. Aktuelni šampion i branilac trofeja u Kupu Srbije igraće u finalu protiv Vojvodine.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Jedinstvo na Ubu (2:1) i obezbijedili sebi još jedno finale Kupa Srbije. Kao i prethodne dvije sezone, beogradski crveno-bijeli će se za trofej boriti protiv Vojvodine koja je u srijedu uveče u Beogradu bila bolja od Grafičara (2:1).

Zvezda je 2024. godine savladala Vojvodinu (2:1) u Loznici, a 2025. godine (3:0) u Zaječaru. Sada će se finale igrati na stadionu "Lagator" u Loznici 13. maja.

Do meča za titulu Crvenu zvezdu poveli su Frenklin Tebo Učena koji je pogodio u sedmom minutu meča i Bruno Duarte koji je postavio konačan rezultat u drugom dijelu susreta. Između ta dva pogotka mrežu je tresao Nikola Paunović, a vrijedno je pomena i da je direktan crveni karton dobio Mahmudu Bađo zbog neopreznog prekršaja na sredini terena.

Stankovićevi utisci!

"Čestitam momcima, borimo se sa motivacijom, zadnjih skoro dva mjeseca. Fali da kliknemo, da uđemo ekipno na nivou, energetski. Otvorili smo kako smo htjeli, pa nestali sa terena. Vidjećemo ko može da izdrži, ko ne može. Ovakve utakmice daju odgovore. Desio se peh, crveni karton. Možda loša procjena Bađa... Nadam se da će Mesina biti zadovoljan suđenjem. Čestitam Jedinstvu, mlada ekipa. Čestitam braći Matić zbog svega što rade za klub. Želim im svu sreću", rekao je Stanković i okrenuo temu: "Klasik, treću godinu u nizu. Ajde da prvo odigramo protiv Čukaričkog utakmicu. Nadam se da u finalu nećemo imati problema sa motivacijom", rekao je trener Zvezde Dejan Stanković.

Matićevi utisci!

"Malo je teže reći da smo zadovoljni porazom. Ponosan sam na momke zbog igre koju su pružili, protiv najbolje ekipe na Balkanu. Dobro smo se pripremili. Htjeli smo da uzmemo loptu, da ugrozimo kroz tranziciju. Srećan sam i zadovoljan što je ovako mlada ekipa pružila takav otpor najboljem timu u Srbiji", rekao je Uroš Matić i dodao: "Zbog ovoga se igra fudbal. Zbog ovakve publike. Na Ubu se bori svoj klub, ponosni smo na svoje mjesto, lokal-patriotizam. Ovo je smjer u kojem treba da ide naš fudbal", istakao je Uroš Matić, trener Jedinstva.

Golovi!

