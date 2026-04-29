Vojvodina u finalu Kupa Srbije: Novosađani će treći put u nizu igrati za trofej

Fudbaleri Vojvodine savladali Grafičar (2:1) u polufinalu Kupa Srbije.

Fudbaleri Vojvodine savladali su Grafičar (2:1) na stadionu "Rajko Mitić" i treću godinu u nizu obezbijedili plasman u finale Kupa Srbije. Prednost Novosađanima donio je Aleksa Vukanović u prvom dijelu meča, a u nastavku utakmice vidjeli smo dva pogotka.

Prvo je rezultat poravnao nekadašnji štoper banjalučkog Borca Darko Lazić, koji se odlično ubacio na drugu stativu i pogodio za izjednačenje.

Pitanje pobjednika riješio je rezervista Vojvodine Petar Sukačev. Bila je to odlična tečna akcija Novosađana koja je krenula ispucavanjem golmana, a onda je u samo nekoliko dodira lopta stigla do Sukačeva u šesnaestercu koji pogađa za trijumf.

Vojvodina će u finalu igrati protiv Jedinstva ili Crvene zvezde, a drugog učesnika meča za trofej znaćemo nakon što se polufinalni susret odigra na Ubu. Ta utakmica na programu je u četvrtak, a jasno je da će crveno-bijeli imati ulogu velikog favorita na stadionu "Dragan Džajić". Podsjećamo, Crvena zvezda je u prethodna dva finala Kupa Srbije pobjeđivala Vojvodinu i osvajala trofej.