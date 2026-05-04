Crvena zvezda slavila na Banovom brdu: Bruno Duarte ponovo mučio Čukarički

Čukarički pružio snažan otpor, ali na svom terenu izgubio od Crvene zvezde.
Fudbaleri Crvene zvezde golovima Bruna Duartea pobijedili su u prvom meču u Superligi nakon što su i zvanično osvojili titulu. Žrtva je bio Čukarički na Banovom brdu (1:2), a na konačan ishod meča uticali su gol koji je postigao Sambu Sisoko i crveni karton koji je dobio Ismael Maiga.
Ovaj meč nije imao veliki rezultatski značaj jer je Crvena zvezda već osvojila šampionsku titulu, a Čukarički ne može da se uključi u borbu za mjesta koja vode na međunarodnu scenu.
