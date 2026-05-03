"Pričalo se o dogovoru sa njim, ali je otišao u Siti": Dejan Stanković o Zvezdinoj neostvarenoj želji

Dejan Stanković biranim riječima govorio o Slobodanu Tediću.

Uoči gostovanja Čukaričkom, trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je o centarforu "brđana" Slobodanu Tediću (26). Bivši reprezentativac Srbije u svim mladim kategorijama bio je krajem prošle decenije želja crveno-bijelih, ali je tada otišao u Mančester siti. Sada je u Superligi kao povratnik i dao je ove sezone 13 golova.

"Tedić je pravi gol-igrač, znamo ga još iz mog prvog mandata u klubu. Tada se možda nešto i pričalo da se napravi neki dogovor sa njim, ali je otišao u Mančester Siti grupu. Vratio se u Čukarički i ostao je taj 'target igrač', u svakom trenutku u šesnaestercu je opasan. Ne smijemo da mu ostavljamo mnogo prostora, ni za igru glavom, ni za igru nogu. On je pravi gol-igrač", rekao je Stanković za klupski sajt.

Crvena zvezda gostuje Čukaričkom u ponedjeljak od 19 časova, a "brđani" ulaze u taj meč u seriji od sedam mečeva bez poraza, od kojih su šest bili remiji. Tedić je u tim mečevima bio kapiten ekipe sa Banovog brda, iako još nije bio strijelac u drugom dijelu sezone.

Poslije odlaska iz Čukaričkog, Tedić je igrao za holandski Cvole, engleski Barnsli i Čarlton Atletik prije povratka među "brđane" 2024. godine. Dok je boravio u inostranstvu imao je i zdravstveni problem sa plućima u Holandiji, ali se poslije oporavka vratio fudbalu i sada je na drugom početku u Čuki.