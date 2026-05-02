"Slobodno odlazi": Crvena zvezda iz Roterdama dobila mig koji je dugo čekala

Crvena zvezda planira pojačanja za Ligu šampiona, a In Bom Hvang iz Fejnorda postaje sve realnija opcija za povratak.

Crvena zvezda će na ljeto sigurno pojačati tim i ponovo pokušati da napadne Ligu šampiona, a bez ikakve sumnje neophodna je sveža krv u veznom redu. Ne samo da se očekuje odlazak Vasilija Kostova, nego je očigledno da je pored Radeta Krunića i te kako neophodan još jedan iskusan fudbaler.

Da li bi to mogao da bude In Bom Hvang? Navijači crveno-bijelih sanjanju povratak reprezentativca Južne Koreje, a iako se to dugo činilo kao nemoguća misija, sada je iz Roterdama stigao "mig" da je ipak i to otvorena opcija.

Prema informacijama iz Holandije, In Bom Hvang trebalo bi da napusti Fejnord tokom ljeta pošto Robin van Persi i ostali nisu previše zadovoljni njegovim izdanjima. Najveći razlog tome su brojni problemi zbog kojih je propustio veliki broj utakmica, tako da nijednog trenutka tokom ove dvije godine nije uspio da uhvati pravi ritam.

Sakupio je tako manje od 1.400 minuta u 24 nastupa za Fejnord i pitanje je koliko će to popraviti do kraja sezone, što mu je neophodno jer želi da igra za Južnu Koreju na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Može li Zvezda da ga dovede?

Crvena zvezda je prije dvije godine prodala Hvanga u Fejnord za sedam miliona evra i od tada je njegova tržišna vrednost pala, ali znamo da ga holandski klub ne bi pustio budzašto.

Ima ugovor na još dvije sezone i teško da bi se u Roterdamu pomirili sa velikim finansijskim gubitkom, ali neko rješenje mora da se pronađe, posebno jer i neki mladi talenti u Fejnordu "naviru" ka prvom timu. Zvezda će se vjerovatno raspitati i provjeriti da li bi Hvang prije svega bio zainteresovan za povratak na "Marakanu", a u skladu s odgovorom će i reagovati.

In Bom Hvang (29) je inače u dresu Zvezde odigrao 42 utakmice i zabilježio šest golova i 12 asistencija, dok je njegova prva sezone u Fejnordu bila izvrsna, da bi zatim pao u drugoj.

