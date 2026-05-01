Zvezdina noćna mora zove se Korintijans!

Zvezdina noćna mora zove se Korintijans!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Zvezda želi da zadrži golmana Mateuša Magaljaeša uprkos interesovanju Korintijansa i Kruzeira za njegov transfer.

Korintijans želi Mateuša iz Crvene zvezde Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda planira da na ljeto uloži ozbiljan novac kako bi pojačala ekipu za kvalifikacije za Ligu šampiona, dok paralelno sa tim hoće i da sačuva ključne igrače na okupu. Zato je jedan od prioriteta za Zvezdu i da se "odbrani" od napada na jednog od svojih najboljih igrača ove sezone - Mateuša Magaljaeša.

Još zimus se spekulisalo da njega prate klubovi iz rodnog Brazila, da su voljno da ga dovedu, a sada stižu nove informacije da saga nije završena i da će tek biti onih koji će pokušati da dovedu sjajnog Magaljaeša.

U više brazilskih medija lansirana je spekulacija da je Korintijans zamislio da dovede golmana Crvene zvezde i da već sada znaju da je pred njima nemoguća misija ovog ljeta. Ipak, prema njihovim navodima, golman je pokazao interesovanje za transfer, ali tek kada mu istekne ugovor u ljeto 2027. godine.

Uz sada Korintijans, ranije se spominjao i Kruzeiro, pa ćemo vidjeti da li će Zvezda uspjeti da sačuva golmana koji je bio apsolutni pogodak u prethodnom prelaznom roku, ne samo zbog kvaliteta - nego i kako se brzo uklopio s igračima i navijačima.

Mateus (34) je ove sezone odigrao 48 utakmica i na 20 susreta je sačuvao svoju mrežu. Primio je 39 golova.

Korintijans je inače trenutno možda i najambiciozniji projekat u Brazilu jer ga sa klupe predvodi Fernando Diniz, bivši selektor Brazila i trener Fluminensea sa kojim je osvajao Kopa Libertadores, dok su među najplaćenijim igračima tima Džesi Lingard, Memfis Depaj... Ovog ljeta očekuje se da se Korintijans rastane sa golmanom Ugom Souzom i da potraži novog čuvara mreže, zato pikiraju i Mateuša Magaljaeša.

Što se tiče Zvezde, njena ideja je jasna - sačuvati Brazilca po svaku cijenu. Ima ugovor na još godinu dana i opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Možda će vas zanimati

