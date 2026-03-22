Ludnica na Banovom brdu u 90+6', Lalatović je ovo htio: Cijeli tim Čukaričkog uletio na teren na debiju Jakšića

Autor Bojan Jakovljević
Čukarički je pobijedio Železničar 3:2 golom Andreje Stojanovića u sudijskoj nadoknadi. Debi Marka Jakšića protekao po mjeri Nenada Lalatovića i njegovog Novog Pazara.

Čukarički je nanio bolan poraz Železničaru i obradovao Nenada Lalatovića i njegov Novi Pazar. Pobjeda "brđana" ostavila je Pazarce na četvrtom mjestu, koje će voditi Evropu osim u slučaju potpune senzacije i trijumfa Jedinstva sa Uba ili Grafičara u Kupu Srbije.

Čukarički je na debiju novog trenera Marka Jakšića trijumfovao golovima Uroša Miladinovića (17'), Filipa Matijaševića (70') i Andreje Stojanovića u dubokoj sudijskoj nadoknadi vremena drugog poluvremena - 90+6. minut. Železničar je uspio da se vrati iz minusa od dva gola pogocima Kvakua Karikarija u 78. i Nikole Jovanovića u 82. minutu, ali je ipak izgubio pred posljednji zvuk pištaljke sudije Andrije Stojanovića.

Čukarički je ovim trijumfom izborio plasman na sedmo mjesto tabele uoči gostovanja Partizanu i meča protiv Radničkog u posljednjem kolu pred plej-of ili plej-aut. Železničar je ostao na petom mjestu i nije iskoristio remi Novog Pazara protiv Javora u Ivanjici.

Pogledajte kako je izgledao meč na Banovom brdu: 

Pančevci će u sljedećem kolu na svom terenu igrati upravo protiv Novog Pazara jednu od najvažnijih utakmica sezone, sa plasmanom u Evropu kao ulogom.



