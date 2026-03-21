"Svaku utakmicu igrač manje i sumnjivi kartoni": Trener Mladosti digao glas poslije Partizana

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Mijailović digao je glas poslije drugog meča zaredom na kome je njegov tim ostao sa igračem manje.

Mladost će ostati nezadovoljna bodom protiv Partizana! Tim Nenada Mijailovića je poveo na startu meča, a onda je ostao sa igračem manje. Na kraju je tek gol Sebastijana Poltera u 89. minutu donio bod rivalu.

Dok je Srđan Blagojević pričao da ima mnogo da radi na igri svog tima u reprezentativnoj pauzi, njegov kolega sa druge strane je najavio da će zbog čestih crvenih kartona njegova ekipa vježbati da igra sa igračem manje.

"Kada dođe na ovakav način i u ovim posljednjim momentima, bez obzira što smo imali igrača manje, zaslužili smo da uzmemo sva tri boda. Da nam je neko ponudio prije meča bod, sigurno bismo prihvatili. Utakmica je tekla izuzetno dobro po nas, postigli smo odmah gol, sve što smo htjeli to smo uradili. Postigli smo odmah gol, imali dvije ili tri sjajne kontre, išli smo 1 na 1 sa golmanom", rekao je na početku Mijailović,.

"Stalno igrač manje"

Poslije starta nad Sašom Zdjelarom u 33. minutu, sudija je gledao VAR i isključio Mihajla Oreščanina. Prošle nedjelje je pri rezultatu 0:0 u Pančevu protiv Železničara Mladost ostala sa igračem manje kada je Jagoš Đurković dobio drugi žuti karton u 41. minutu.

"Pored toga što mi imamo svoje probleme sa igrom, imamo problem što se svaku utakmicu već suočavamo sa igračem manje. Sa krajnje diskutabilnim kartonima. To je bilo i u Pančevu, isto pri jednoj igri kakva je bila ovdje u prvom poluvremenu dobili smo crveni karton. Sada smo opet u trenucima naše dobre igre dobili crveni karton. Možda da u ovoj pauzi koja je pred nama vježbamo igru sa igračem manje jer ne znam šta nas čeka u Kragujevcu. Čestitam ovim momcima kako su se borili", rekao je on na kraju.