logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan pao na treće mjesto Superlige Srbije: Kiks u Lučanima, ni igrač više nije bio dovoljan

Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Partizana dočekaće naredno kolo Superlige Srbije kao treći na tabeli poslije remija sa Mladosti u Lučanima 1:1 (1:0).

Partizan pao na treće mjesto Superlige Srbije

Novi kiks crno-bijelih, ovoga puta protiv Mladosti (1:1), što je nešto ranije iskoristila Vojvodina i preskočila Partizan na tabeli prvenstva Srbije.

Meč je počeo šuterm Partizana u šestom minutu, a onda je u narednom napadu iz gotovo nemogućeg ugla Jovan Ćirić dao gol Marku Miloševiću i tako oteo bodove Partizanu.

Pogledajte

00:16
Gol Ćirića Partizanu iz mrtvog ugla
Već u desetom minutu ponovo je imala šansu Mladost, a nakon još nekoliko prilika za domaćina u 33. minutu Mihajlo Oreščanin je vratio Partizan u igru. Neoprezno je startovao na Saši Zdjelaru i uspio je dobije direktan crveni karton.

Nije do poluvremena Partizan zaprijetio, kao ni sve do 62. minuta kada je na centaršut Dembe Seka Vukotić pogodio spoljni dio mreže.

Uveo je pet novih igrača Srđan Blagojević u nastavku poluvremena i to mu se isplatilo jer je na isteku regularnog dijela meča Sebastijan Polter nečim što liči na makazice uspio da izjednači. Ipak u sedam minuta nadoknade nije bilo novog pogotka pa je meč završen 1:1.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC