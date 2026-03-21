Partizan pao na treće mjesto Superlige Srbije: Kiks u Lučanima, ni igrač više nije bio dovoljan

Fudbaleri Partizana dočekaće naredno kolo Superlige Srbije kao treći na tabeli poslije remija sa Mladosti u Lučanima 1:1 (1:0).

Novi kiks crno-bijelih, ovoga puta protiv Mladosti (1:1), što je nešto ranije iskoristila Vojvodina i preskočila Partizan na tabeli prvenstva Srbije.

Meč je počeo šuterm Partizana u šestom minutu, a onda je u narednom napadu iz gotovo nemogućeg ugla Jovan Ćirić dao gol Marku Miloševiću i tako oteo bodove Partizanu.

Već u desetom minutu ponovo je imala šansu Mladost, a nakon još nekoliko prilika za domaćina u 33. minutu Mihajlo Oreščanin je vratio Partizan u igru. Neoprezno je startovao na Saši Zdjelaru i uspio je dobije direktan crveni karton.

Nije do poluvremena Partizan zaprijetio, kao ni sve do 62. minuta kada je na centaršut Dembe Seka Vukotić pogodio spoljni dio mreže.

Uveo je pet novih igrača Srđan Blagojević u nastavku poluvremena i to mu se isplatilo jer je na isteku regularnog dijela meča Sebastijan Polter nečim što liči na makazice uspio da izjednači. Ipak u sedam minuta nadoknade nije bilo novog pogotka pa je meč završen 1:1.

