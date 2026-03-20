Srđan Blagojević nahvalio fudbalera Partizana, politiku ostavlja upravi

Trener Partizana Srđan Blagojević pokušao je da sumira period od povratka na klupu crno-bijelih. Novi ispit za njega i igrače biće protiv Mladosti u Lučanima.

Fudbaleri Partizana gostuju ekipi Mladosti iz Lučana u 28. kolu Superlige Srbije, a biće to drugi meč Srđana Blagojevića od povratka na klupu crno-bijelih. Ono što može da ga raduje da ima skoro sve igrače na raspolaganju, a kako je rekao ne opterećuje se previše situacijom u klubu koja nije baš sjajna.

Mladost se bori za opstanak, što je samo opomena za trenera Partizana. Rival će biti motivisan i igraće na sve ili ništa.

"Poklanjamo istu pažnju kao i svakoj utakmici. Nema velike razlike. Potrebna nam je stabilnost. To je svima jasno. Mladost nema pobjedu tokom proljeća - u problemu su. Bore se za opstanak. To nam otežava posao. Ekipe koje su satjerane u ćošak se mobilišu. Ni mi nismo u sjajnom momentu, ali poslije pobjede protiv TSC-a sa boljom energijom dočekujemo meč. Ne potcjenjujemo nikoga i pristupamo maksimlano oprezno i motivisano. Svjesni smo težine posla. Mladost je godinama unazad stabilan superligaš. Odličan su spoj iskustva i mladosti. Poslije dužeg vremena su u problemu. To je uvijek bila kombinacija kvalitetnih prekaljenih pojedinaca i talentovanih igrača, koje su kasnije uspijevali da prodaju. Ne sumnjam da će nam biti jako teško. Ne želim da pričam o pobjedi i velikim planovima, samo smo fokusirani na rad", rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Sumirao je kratak period od povratka na klupu crno-bijelih.

"Svaki dan donosi nove podatke i informacije. Nije se mnogo promijenilo od prethodne nedjelje. Kratak je to period. Tek smo započeli novi proces. Bavimo se timskom kulturom, svjesni da nemamo mnogo vremena. Sve je to sastavni doo onoga čemu se bavimo".

Kako čitava situacija u klubu utiče na njega i igrače?

"To nije tema među nama u sportskom sektoru. Naravno da osjećamo to, ali ne diskutujemo o tome… Najpotrebnije je da svako radi svoj posao. Moj zadatak je da kreiram trenažni proces i ambijent koji će tim igračima pomoći da se takmiče. Posao uprave je da kreira klupsku politiku koja će donositi uspjehe".

Problem sa povredom ima Mario Jurčević, dok je Nemanja Trifunović takođe pod znakom pitanja.

"Nemanja osjeća posljedice povrede od koje se oporavio. Postoji reakcija na ožiljak, ali nije u pitanju ništa strašno. Vjerovatno će putovati na utakmicu".

Posebno je govorio o Mateji Milovanoviću.

"Mateja Milovanović zaslužuje svaku pohvalu. Nije bio ni blizu tima kada smo se vratili. Bio je van ekipe, a od našeg povratka je priključen radu sa saigračima i došli smo do toga da cijeli trening radi sa ekipom. Nećemo žuriti naravno, očekujem ga u konkurenciji poslije reprezentativne pauze".

Ne dopada se Blagojeviću činjenica da će njegova ekipa ponovo igrati na vještačkoj podlozi.

"Ne mogu da kažem da mi se sviđa činjenica da veliki broj klubova igra na vještačkoj travi. Nema alibija, kako je svima, tako je i nama. Nisam pristalica te podloge. Biće potrebno vrijeme za adaptaciju, ali ne želimo da se bavimo time".

Još jednom je nahvalio Vukašina Đurđevića koji je bio jedan od najboljih pojedinaca protiv TSC-a.

"Đurđević je jedan od potcijenjenijih igrača. Zaslužuje priznanje i zahvalnost njemu. Veliki profesionalac, borac, vojnik. Nikada nije smanjio nivo inteziteta treninga, čak i kada nije imao minutažu. To je poruka za sve igrače".

Situacija u timu je dobra što se tiče povreda, za razliku od problema koje je Blagojević imao u prvom mandatu.

"Povrede su sastavni dio procesa. Nije to ništa neobično. Vidjećete to u vrhunskim ekipama. Imamo 27 igrača trenutno plus golmane. Čak i prveliki broj za moj ukus. Volim da funkcinišemo sa 22 uz golmane, pa da priključujemo omladince i momke iz Teleoptika ako nam nešto nedostaje. Uvijek je bolje kada su svi zdravi i kada imamo veći izbor. To me raduje".

