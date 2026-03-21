Srđan Blagojević dobio Partizan na sudu: Nova zavrzlama riješena na najbolji mogući način za klub

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Srđan Blagojević je tužio i dobio Partizan na sudu, a sada će im oprostiti dio dugovanja.

Srđan Blagojević dobio Partizan na sudu, oprostiće dio dugovanja Izvor: MN PRESS

Neverovatna situacija u Humskoj! Srđan Blagojević dobio je Partizan na sudu, a pošto se u međuvremenu vratio na mjesto trenera, sa upravom je dogovorio da im oprosti dio dugovanja.

Arbitražni sud Fudbalskog saveza Srbije donio je odluku da je pravni spor između trenera Srđana Blagojevića i Partizana, pokrenut krajem 2025. godine, okončan u korist aktuelnog trenera crno-bijelih, prenosi Telegraf.

Šta to znači? Crno-bijeli su nakon ove presude u obavezi da isplate treneru kompletan prvobitni ugovor jer je došlo do jednostranog prekida saradnje. Međutim, kako se Blagojević vratio na mjesto prvog trenera, došlo je do novog sporazuma dviju strana.

Strateg crno-bijelih se odrekao dijela zagarantovanog novca da bi olakšao situaciju u Humskoj. Kako se navodi, Blagojević je imao ugovor sa Partizanom do juna 2026. i obaveza crno-bijelih je bila da isplate treneru pređašnja dugovanja i sve zagarantovane zarade do kraja ugovora.

Kako je Blagojević odlučio da se vrati, dogovorena je nova strategija za isplatu, pa će treneru biti isplaćena dugovanja do postizanja novog sporazuma, povratničkog dogovora sa klubom, početkom marta, dok se preostalih plata (četiri mjesečne zarade), iz pređašnjeg ugovora Blagojević odrekao.

Šta je tada rekao Blagojević?

"S obzirom na to da je ugovor jednostrano raskinut od strane kluba, a bio je važeći do juna mjeseca, jedina mogućnost i jedina moja opcija da zaštitim svoja prava jeste tužba komisiji za rješavanje sporova FSS. To je redovna i očekivana procedura kod ovakvih dešavanja i u tome nema ništa neobično ni sporno", rekao je Blagojević za Sportal.

