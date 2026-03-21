Partizan pao ispod Vojvodine i sad mu se sve komplikuje: Evo zašto je kiks u Lučanima najskuplji ovog proljeća

FK Partizan više nema kontrolu nad situacijom u borbi za drugo mjesto. Ako se ne vrati na tu poziciju, čeka ga jako težak posao za nekoliko nedjelja.

Partizanovim kiksom protiv Mladosti u Lučanima dogodila se promjena na drugom mjestu tabele Superlige. Tu poziciju sada zauzima Vojvodina, koja je prestigla crno-bijele ubjedljivim trijumfom protiv Napretka kod kuće i sada ima bod više poslije 28 odigranih kola.

Ekipa Srđana Blagojevića nije iskoristila to što je imala igrača više od 35. minuta i u uzbudljivoj završnici uspjela je da osvoji samo bod golom Sebastijana Poltera, nedovoljan za ostanak na drugom mjestu. Ako u posljednja dva kola ne uspije da prestigne Vojvodinu i vrati se na poziciju "broj dva", ovakav rasplet zakomplikovaće crno-bijelima situaciju i u nedjeljama koje dolaze.

Partizan mora opet na Marakanu i u Novi Sad?

Ako trenutna situacija ostane do 31. kola i početka plej-ofa, u prvom kolu gledaćemo utakmicu Crvena zvezda - Vojvodina, a Partizan će dočekati Novi Pazar ili Železničar, a onda će crno-bijeli gostovati Vojvodini na "Karađorđu", pa Crvenoj zvezdi na "Marakani" u uzastopnim kolima. Na oba gostovanja ovog proljeća doživjeli su poraze 3:0.

Podsjetimo, dok Crvena zvezda sada već mirno ide ka tituli i kvalifikacijama za Ligu šampiona, drugo i trećo mjesto na tabeli donosi mjesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope i Ligu konferencije, a zavisno od raspleta u Kupu Srbije, u Evropu će i četvrtoplasirani - u ovom trenutku Novi Pazar ili Železničar. Za to je potrebno da trofej ne osvoje drugoligaši, Jedinstvo Ub ili Grafičar.

Šta čeka timove do plej-ofa?

U sljedećem, 29. kolu, Crvena zvezda će gostovati Radniku, Vojvodina IMT-u, a Partizan će dočekati Čukarički. U istoj rundi biće odigran i jako bitan duel za četvrto mjesto Železničar - Novi Pazar u Pančevu.

U posljednjem, 30. kolu pred plej-of, Zvezda će kod kuće dočekati Spartak, Partizan će gostovati Novom Pazaru, a Vojvodina će kod kuće igrati protiv Radničkog iz Niša.