Železničar iz Pančeva u evropskim kvalifikacijama: Ispisana je istorija srpskog fudbala

Novi predstavnik Srbije na međunarodnoj sceni je Železničar iz Pančeva, četvrtoplasirani tim Superlige.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Železničara iz Pančeva ispisali su istoriju srpskog fudbala! Nakon osvojenog boda u 35. kolu Superlige Srbije, na svom terenu protiv Radnika iz Surdulice, Železničar je prvi put na evropskoj sceni. Ekipa Radomira Kokovića potvrdila je četvrto mjesto na tabeli, pa će bez obzira na dešavanja u finišu sezone tokom ljeta predstavljati Srbiju u međunarodnim takmičenjima.

Tačnije, fudbalere tima iz Pančeva čekaju kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Kako sada stvari stoje, Kokovićev tim će početi kvalifikacije od drugog kola i imaće veoma težak zadatak da se kroz tri runde domogne grupne faze - koja bi bila još jedan istorijski iskorak za srpski fudbal i Železničar iz Pančeva.

Meč koji ulazi u istoriju fudbala u Pančevu nije dobro počeo po domaći tim. Nemanja Vidojević je u trećem minutu susreta dobio direktan crveni karton, a Borko duronjić samo minut kasnije donio prednost gostima koji nisu imali rezultatski imperativ na ovom susretu. Ipak, pokazali su zube i nisu htjeli da se predaju - a poremetio ih je tek drugi žuti karton Martina Novakovića u 44. minutu.

Istorijski gol za Železničar iz Pančeva postigao je Janko Jevremović, nakon asistencije Alekse Kuljanina. Kombinacija ofanzivaca Železničara bila je dovoljna za osvajanje boda, koji je timu iz Pančeva bio dovoljan da steknu nenadoknadivu prednost na četvrtom mestu tabele. Do kraja sezone ostaju im mečevi u Novom Pazaru i protiv Čukaričkog na svom terenu, a to će biti pripreme za Evropu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!