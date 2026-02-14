Zvezda pokazala snagu pred Evropu i Partizan!

Crvena zvezda ubjedljivo pobijedila Železničar u Pančevu, 3:0. Vasilije Kostov dvostruki strijelac na stadionu "Mladost".

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda rutinski je pobijedila na gostovanju hrabrom Železničaru, 3:0 uoči početka dvomeča protiv Lila u Ligi Evrope (četvrtak) u 178. "vječitog" derbija protiv Partizana u nedjelju na stadionu "Rajko Mitić". Tim Dejana Stankovića ozbiljno je shvatio gostovanje četvrtoplasiranom timu tabele Superlige, od početka krenuo u napad i poveo golom Marka Arnautovića, glavom poslije kornera u 29. minutu. Tako "načet", gol Pančevaca pogađao je do kraja utakmice dva puta Vasilije Kostov, biser crveno-bijelih i strijelac u u 59. i 74. minutu.

Prije drugog i trećeg Zvezdinog gola imao je Železničar nekoliko prilika, ali kada ih nije iskoristio, Arnautović je petom kraj penala proigrao Kostova, a on je pogodio za mnogo mirnijih 0:2 na semaforu renoviranog stadiona, sa krovom iznad istočne tribine.

Od tog trenutka samo se postavljalo pitanje konačnog rezultata, koji je postavio ponovo Kostov, prihvativši loptu u petercu poslije malo "tvrđeg" prijema Džeja Enema. Zakucao je Kostov loptu u mrežu i "ovjerio" miran trijumif Beograđana, kojim su se vratili na čelo tabele, sa bodom iznad Partizana.

Sav fokus ekipe Dejana Stankovića sada će biti usmjeren ka Evropi i ka odlasku u Lil u srijedu, na gostovanje tamošnjem protivniku u plej-ofu Lige Evrope (četvrtak). U petak rano ujutru crveno-bijeli će se vratiti u Beograd i počeće pripremu za potencijalno najvažniju utakmicu sezone Superlige, 178. vječiti derbi na svom terenu.

