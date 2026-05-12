Srbin sanjao Premijer ligu, pa doživio slom kod kuće: Tim Sergeja Jakirovića ide dalje

Bojan Jakovljević
Milvol je poražen na domaćem terenu i naredne sezone neće igrati Premijer ligu

Milvol ne ide u Premijer ligu

Milvol je ostao bez plasmana u Premijer ligu. U polufinalu je Hal bio bolji i na gostujućem terenu je postigao dva gola za trijumf od 2:0. Iako je postojala velika šansa, naročito poslije remija (0:0) u Halu.

Milvol, u kojem igra srpski fudbaler Mihailo Ivanović, nije uspio da iskoristi veliku priliku i to na domaćem terenu. Tim je u drugom meču polufinala za plasman u borbu za Premijer ligu poražen 2:0. I nije ličilo da će susret biti završen ubjedljivo u korist gostiju, pošto je u prvom poluvremenu domaćin pokazao inicijativu, doduše samo kad je posjed u pitanju, jer nije imao posebne šanse za gol.

I u drugom poluvremenu lopta je bila u nogama domaćina, poslije poluvremena Ivanović je ušao na teren i zamijenio Baloa, a uslijedile su i još dvije izmjene, a odmah zatim i gol gostiju. Mohamed Belumi je donio prednost udarcem sa ivice šesnaesterca, a onda je ekipu za 15 minuta oduševio i Džo Gelhard koji je u 79. minutu prošao pored Entonija Patersona i postavio konačan rezultat.

Milvol se potom raspao, a Hal nekadašnjeg trenera Zrinjsjkog Sergeja Jakirovića slavio. Nakon što su u dva meča odigrana 154 minuta bez golova, u 16 minuta je riješena sudbina oba tima, što je posebno razočaralo navijače domaće ekipe. Borba za plasman u Premijer ligu zakazana je za 23. maj. a rival će biti bolji iz meča Sautempton - Midlzbro.

