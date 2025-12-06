logo
Ivanović odlučio meč u Engleskoj, a onda je krenula frka: Potpuni haos, kompletni timovi se tukli

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Mihailo Ivanović je dao gol za Milvol, a na kraju meča je nastao nezapamćeni haos.

Tuča na utakmici Milvola i Bristola Izvor: X/Sky Sports Football

Kada je Mihailo Ivanović dao pobjedonosni gol za Milvol u meču sa Bristolom u Čempionšipu nije ni slutio šta slijedi. Dok je on umoran ležao na travi na "Ešton Gejtu" je krenula masovna tuča. Ivanović je svoj gol postigao u 59. minutu, a kada se meč završio, čim je sudija svirao posljednji put izbila je tuča kakva se ne pamti čak ni u Engleskoj. 

Igračima Bristola je jedan gol poništen, tri puta na meču su tražili penal, ali na kraju su ostali bez gola u mreži rivala i na kraju utakmice je kapiten Džejson Najt gurnuo trenera Milvola Aleksa Nila. To je pokrenulo potpuni haos na terenu. Pogledajte:

Kompletni stručni štabovi i igrački kadrovi oba tima su ušli u tuču, a asistent u štabu Milvola Dejvid Livermor je završio na zemlji. Na kraju se prvi medijima obratio Aleks Nil.

"Otišao sam da mu pružim ruku na kraju utakmice i on je nekako otrgnuo šaku. Mi to sigurno nismo pokrenuli", rekao je o svom kolegi sa druge strane Gerhardu Struberu.

Kada je tabela u pitanju Koventri je ubedljivo prvi u Čempionšipu sa 43 boda, drugi je Midlzbro sa 36, a Milvok je treći sa 34. Bristol je porazom ispao iz mjesta koje vodi u plejof i peti je sa 29 bodova. Na dnu je Šefild Vendzdi koji je pred gašenjem i ima minus 10 bodova. 

Tagovi

Milvol čempionšip Mihailo Ivanović

