logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mihailo Ivanović nastavlja da briljira: Majstorija Srbina donijela veliku pobjedu Milvolu

Mihailo Ivanović nastavlja da briljira: Majstorija Srbina donijela veliku pobjedu Milvolu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Mihailo Ivanović postigao je i četvrti gol u novoj sezoni.

Mihailo Ivanović pogodak protiv Bristol sitija Izvor: TOM CUSDEN/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski napadač Mihailo Ivanović odigrao je sjajnu partiju za svoj tim. On je u gostujućem susretu Čempionšipa protiv Bristol Sitija golom u 59. minutu donio minimalnu pobjedu svome timu (1:0).

Srpski napadač je perfektno pratio akciju, iskoristio odbitak i sa oko pet metara snažno pogodio mrežu protivnika. Golman rivala je čak dva puta odbranio napad sa jedne strane, ali se lopta odbila do momka rođenog u Novom Sadu u pravom momentu, a on ju je samo uputio ka golu domaćina. Asistirao mu je Rejs Bangura-Vilijams.

Pogledajte kako je izgledala majstorija Srbina: 

Milvol je sada treći na tabeli i poslije 19 odigranih mečeva ima 10 pobjeda, četiri remija i pet poraza, što je dovoljno za 34 bodova. Ivanović je dosad postigao četiri golova u novoj sezoni iz 17 odigranih utakmica, a upisao je i jednu asistenciju. Naredni meč očekuje ga u 20. kolu Čempionšipa protiv Derbija u srijedu od 20.45.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mihailo Ivanović Milvol čempionšip

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC