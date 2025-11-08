Mihailo Ivanović nikad nije postigao lakši gol: Srpski fudbaler opet trese mreže u Engleskoj

Nevjerovatnu grešku golmana Prestona iskoristio je Mihailo Ivanović.

Izvor: George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia

Derbi Čempionšipa između Milvola i Prestona završen je bez pobjednika (1:1), a gol za domaći tim postigao je srpski reprezentativac Mihailo Ivanović. Talentovani napadač, koji je svojevremeno nosio dres Vojvodine, imao je nikad lakši zadatak - da ubaci loptu u praznu mrežu.

Ivanović ove sezone nije u sjajnoj golgeterskoj formi kakvu je imao u prošloj takmičarskoj godini, pa će mu ovakav poklon sigurno mnogo značiti. Srpski fudbaler je odlično ispratio akciju Prestona, nakon što je defanzivac izveo aut ka svom golmanu, koji je kiksnuo zbog pritiska srpskog fudbalera, a poslije greške više nije bilo šanse da se ispravi.

Nakon što je golman Iversen promašio loptu, Mihailo Ivanović se našao sam pred praznim golom i rutinski je postigao svoj drugi pogodak u aktuelnoj sezoni.

Pogledajte na koji je način Ivanović zatresao mrežu u drugom rangu engleskog fudbala:

Ivanović je u dosadašnjoj karijeri odigrao 55 mečeva za Milvol i postigao 15 golova, a ima i jednu asistenciju ka svojim saigračima. Prije toga je u dresu Vojvodine postigao 10 golova na 48 mečeva, a svojevremeno je debitovao i za prvi tim Sampdorije, gdje je bio na pozajmici.