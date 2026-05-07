Sergej Jakirović nasmijao novinare pred baraž u Engleskoj: "Pogledajte koliko sam ostario"

Sergej Jakirović doveo je Hal siti do baraža za englesku Premijer ligu, a na konferenciji za medije pred polufinale doigravanja pokazao je smisao za humor.

Izvor: X/Hull City

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine (49) preuzeo je Hal siti u junu prošle godine, kada su mu mnogi predviđali borbu za opstanak u Čempionšipu, a on je odveo "tigrove" na šesto mjesto i time izborio plej-of za ulazak u elitni rang engleskog fudbala.

Prvi polufinalni meč Hal siti igra u petak protiv Milvola, a revanš je na rasporedu tri dana kasnije. Pobjednik ovog duela u finalu će se sastati sa boljim iz dvoboja između Sautemptona i Midlsbroa.

Na konferenciji za medije uoči meča, Jakirović je nasmijao novinare kada je pokazao fotografije i prokomentarisao svoj izgled.

"Pogledajte kako izgledam svježe na početku sezone. Davno je to bilo. Možete napraviti poređenje. U redu, potrebno mi je šišanje, ali vidi se i sijeda kosa", istakao je Jakirović, a prenijele klupske društvene mreže.

Podsjetimo, Jakirović je u Englesku stigao sa solidnom reputacijom iz BiH, Hrvatske i Azerbejdžana, a ova sezona mu je svakako najuspješnija u trenerskoj karijeri.

(MONDO)