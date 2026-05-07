logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sergej Jakirović nasmijao novinare pred baraž u Engleskoj: "Pogledajte koliko sam ostario"

Sergej Jakirović nasmijao novinare pred baraž u Engleskoj: "Pogledajte koliko sam ostario"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Sergej Jakirović doveo je Hal siti do baraža za englesku Premijer ligu, a na konferenciji za medije pred polufinale doigravanja pokazao je smisao za humor.

Sergej Jakirović nasmijao novinare pred baraž u Engleskoj: "Pogledajte koliko sam ostario" Izvor: X/Hull City

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine (49) preuzeo je Hal siti u junu prošle godine, kada su mu mnogi predviđali borbu za opstanak u Čempionšipu, a on je odveo "tigrove" na šesto mjesto i time izborio plej-of za ulazak u elitni rang engleskog fudbala.

Prvi polufinalni meč Hal siti igra u petak protiv Milvola, a revanš je na rasporedu tri dana kasnije. Pobjednik ovog duela u finalu će se sastati sa boljim iz dvoboja između Sautemptona i Midlsbroa.

Na konferenciji za medije uoči meča, Jakirović je nasmijao novinare kada je pokazao fotografije i prokomentarisao svoj izgled.

"Pogledajte kako izgledam svježe na početku sezone. Davno je to bilo. Možete napraviti poređenje. U redu, potrebno mi je šišanje, ali vidi se i sijeda kosa", istakao je Jakirović, a prenijele klupske društvene mreže.

Podsjetimo, Jakirović je u Englesku stigao sa solidnom reputacijom iz BiH, Hrvatske i Azerbejdžana, a ova sezona mu je svakako najuspješnija u trenerskoj karijeri.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sergej Jakirović Hal Siti čempionšip Milvol

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC