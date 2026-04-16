Mostarac protiv legende Čelsija u trci za menadžera godine u Čempionšipu: "Ogromna čast i ponos"

Sergej Jakirović, menadžer engleskog Hala nominovan je za nagradu menadžer sezone Čempionšipa, a na užoj listi se našao uz Franka Lamparda, legendu londonskog Čelsija i još dvojicu trenera.

Izvor: Andy Sumner / imago sportfotodienst / Profimedia

Jakirović nije mogao ni sanjati da će Hal već u njegovoj prvoj sezoni biti u borbi za plej-of kada je prošlog ljeta preuzeo kormilo "tigrova".

Hrvatski stručnjak iz Bosne i Hercegovine je došao u Hal nakon što je klub jedva izbjegao ispadanje u niži rang, uz strogi transfer embargo koji je ograničavao pojačanja.

Uprkos svim problemima, Jakirović je ekipu pretvorio u jedno od najatraktivnijih i najefikasnijih timova u Čempionšipu. Trenutno se nalaze u plej-of zoni sa solidnom prednošću i samo nekoliko kola do kraja.

Upravo zbog tog impresivnog preokreta, Jakirović je nominovan za menadžera godine Čempionšipa, zajedno sa Frenkom Lampardom, čiji je Koventri ubjedljivi lider na tabeli.

U ekskluzivnom intervjuu za "Flashscore", Jakirović je pričao o surovom ritmu engleskog drugog ranga, odnosu s klubom, te ponosu što je Hal doveo u poziciju da sanja o iznenađujućem povratku u Premijer ligu.

Jakirović je na početku razgovora priznao da se pripremio za dolazak u Englesku i da je odlično prošlo prilagođavanje.

"Prije sezone sam razgovarao sa mnogo igrača i trenera koji su prošli kroz Čempionšip, pa sam otprilike znao šta me čeka. Ali najvažnije je lično iskustvo. Mi smo sa štabom navikli na ritam od dvije utakmice sedmično iz evropskih klubova, pa nam prilagođavanje nije bilo teško. Ipak, nije slučajno što Čempionšip zovu NBA ligom. Uskrsna sedmica je dobar primjer: u petak gostovanje u Oksfordu, a u ponedjeljak već si domaćin protiv Koventrija. Nema vremena ni za slavlje ni za tugovanje. Sve u svemu, prilagodili smo se odlično, što pokazuju i rezultati", rekao je Jakirović.

Prema njegovim riječima, odmah po dolasku u Hal, kliknuo je s klubom.

"Najvažnije je povjerenje uprave, a ono je bilo tu od prvog dana. Vlasnik Akun Ilıkalı je insistirao na mom dolasku, a ja volim biti tamo gdje me žele. Komunikacija je odlična, imamo sve uslove za rad, a navijači su prepoznali naš trud - prosječno dolazi oko 20.000 ljudi na utakmice. Hal i Jorkšir su živa sredina, svi koji dođu budu prijatno iznenađeni. Prošle sezone smo se spasili tek u posljednjem kolu, a ove radimo velike stvari. To donosi ogroman optimizam u klubu".

Jakirović je istakao da ne gleda mnogo unaprijed, ali je priznao da bi eventualni povratak u Premijer ligu bio kruna za njega i sve u Halu.

"Trenutno smo u plej-of zoni, ali ništa još nije osigurano. Svaka utakmica je finale. Ovog vikenda dočekujemo Birmingem i očajnički nam trebaju tri boda. Teško je sada pričati o Premijer ligi jer znamo kakav pakao tamo vlada, ali ako se desi - to bi bila kruna za sve nas. Ne gledamo predaleko, idemo korak po korak".

Prema njegovim riječima, ključ svega je naporan rad i vjera u proces.

"Tim smo sklapali u hodu zbog embarga, imali smo masu povreda, a ipak smo ostali kompaktni i nikad nismo odustajali. Navijači i pozitivna atmosfera oko kluba su nam dali dodatna krila. Stvorila se lijepa priča koju trenutno živimo".

O nominaciji za menadžera godine je skromno priznao da je to uspjeh svih.

"Ovo je uspjeh cijelog kluba - igrača, štaba, zaposlenih i navijača. Biti nominovan uz Franka Lamparda u ovako jakoj ligi je ogromna čast i ponos. To je i velika obaveza za budućnost".

Na pitanju o pritisku pred plej-of, Jakirović je rekao da ima iskustva da se nosi s njim.

"Na početku su nas svi vidjeli u borbi za opstanak. Obećali smo sebi da ćemo igrati utakmicu po utakmicu. Sada smo tu gdje jesmo zahvaljujući ogromnom iskustvu koje sam stekao kroz godine. Ne pravim euforiju poslije pobjeda, a iz poraza uvijek izvučem pouke. To mi pomaže da ostanem miran i fokusiran", zaključio je Jakirović, koji je u trenerskoj karijeri vodio hrvatsku Goricu, slovenački Maribor, mostarski Zrinjski, Rijeku, zagrebački Dinamo i turski Kajzerispor prije odlaska na "Ostrvo".

