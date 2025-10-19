logo
"Rekli su mi da se vratim u Hrvatsku": Englezi psovali i vrijeđali Jakirovića cijeli meč, sad su još ljuti na njega

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Sergej Jakirović je doživio neprijatnosti, uvrede i napade na meču Hala i Birmingema u Čempionšipu.

Sergej Jakirović neprijatnosti na meču sa Birmingemom Izvor: Andy Sumner / imago sportfotodienst / Profimedia

Nevjerovatan meč odigrali su Hal i Birmingem u desetom kolu Čempionšipa, pobijedili su "tigrovi" 3:2, a nažalost meč se neće pamtiti po fudbalu nego po sukobima van terena.

Nekadašnji trener Dinama, Rijeke, Maribora i Zrinjskog Sergej Jakirović na kraju meča nije htio da pruži ruku domaćem treneru Krisu Dejvisu zbog dešavanja sa samog kraja prvog poluvremena.

Tada je Jakirović tražio kartone poslije nekoliko grubih startova igrača Birmingema, a onda je radnik obezbjeđenja uvrijedio Jakirovića. "Mrš nazad u Hrvatsku", vikao je Jakiroviću, koji zapravo i nije iz Hrvatske već je iz Mostara. 

Šta je rekao Jakirović?

Izvor: Profimedia

"Bio sam u svom prostoru, oni su došli kod naše klupe. Dejvis mi je rekao da se j***m, a radnik obezbjeđenja da se vratim u Hrvatsku. To je za mene nepoštovanje, zato nisam htio da se rukujem. Radim pošteno u ovoj zemlji i nikad nikome ne bih rekao nešto takvo", rekao je Jakirović.

Pitali su nekadašnjeg trenera Dinama i bivšeg fudbalera Splita, Zagreba i Rijeke da li će podnijeti službenu prijavu protiv domaćina ili svog kolege sa klupe, ali je on poručio da neće time da se bavi,.

Šta kaže Kris Dejvis?

"Bila je to gužva kao i na svakoj utakmici, ništa neuobičajeno. On je odlučio da ne pruži ruku, što mi se nikad nije dogodilo. To govori dovoljno samo po sebi", izjavio je trener Birmingema Stiv Dejvis. A onda se oglasio i klub.

"Birmingem Siti je upoznat s ozbiljnom optužbom koju je iznio trener Hal Sitija Sergej Jakirović prema članu našeg obezbjeđenja. Nakon interne istrage klub odlučno odbacuje te tvrdnje. Razočarani smo što su optužbe iznesene javno na konferenciji za medije. Nećemo više davati izjave o ovom slučaju", navodi se u saopštenju.

Ovaj 48-godišnjak je imao dugu karijeru kao štoper, igrao je za veliki broj kluibova u Hrvatskoj, BIH, Slovačkoj, Bugarskoj, Austriji, Sloveniji i čak je dogurao do pet nastupa za selekciju BIH. Trenersku karijeru počeo je u Sesvetama, vodio je Goricu, Maribor, Zrinjski i Rijeku prije epizode u Dinamu.

Tagovi

fudbal Sergej Jakirović Hal Siti

