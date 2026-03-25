Zlatko Dalić napušta klupu Hrvatske!? Već se pominju njegovi nasljednici, u igri i bivši trener Zrinjskog!

Zlatko Dalić bi poslije Svetskog prvenstva trebalo da napusti klupu Hrvatske i već se spekuliše ko bi mogao da ga zamijeni.

Izvor: EPA/ANTONIO BAT

Fudbalska reprezentacija Hrvatske već godinama sjajno funkcioniše kod Zlatka Dalića, selektora koji ju je vodio do finala Mundijala 2018. godine, pa onda i do bronzane medalje 2022, međutim čini se da se neće još dugo zadržati na klupi državnog tima.

Pred prijateljske utakmice koje Hrvatska igra u SAD, u sklopu priprema za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, pojavila se informacija da je Zlatko Dalić odbio da produži ugovor sa reprezentacijom. Prema nezvaničnim informacijama medija iz komšiluka, to nema veze sa novcem, nego je Dalić odlučio da napusti državni tim poslije ovogodišnjeg Mundijala i da se oproba u nekoj novoj ulozi.

Da li je to definitivno "ne" ili nešto drugo, ostaje da se vidi, ali njegov ugovor traje svakako do završetka Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, poslije čega će Hrvatsku vjerovatno voditi neki drugi selektor. I tu se polako spekuliše ko bi mogao da ga naslijedi i u svakom slučaju čeka ga ozbiljan zadatak.

Ono što je Zlatko Dalić uradio od dolaska na klupu reprezentacije Hrvatske 2017. godine, nije uspio niti jedan selektor na ovim prostorima.

Ko bi zamijenio Zlatka Dalića?

Izvor: Arena Sport 1

Kao glavni kandidat u hrvatskim medijima pominje se Slaven Bilić, koji je prethodno takođe vodio državni tim. Bilo je to između 2006. i 2012. godine, poslije čega se okrenuo klupskoj karijeri, gdje već godinama nije uspio da napravi uspjehe ili da ostvari neki kontinuitet.

Osim njega spominje se bivši hrvatski reprezentativac Ivica Olić, koji vodi mladu reprezentaciju, kao i još Nenad Bjelica, Igor Tudor i Sergej Jakirović.

Podsjetimo, Hrvatska na SP u SAD, Meksiku i Kanadi igra u grupi zajedno sa Engleskom, Ganom i Panamom.