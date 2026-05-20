Finale Kupa RS za žene u nedjelju: Leotar i Spartak bore se za trofej

Finalni susret Kupa Republike Srpske za fudbalerke biće odigran u Istočnom Sarajevu.

Finalni susret Кupa Republike Srpske za žene biće odigran u nedjelju, 24. maja 2026. godine, na stadionu SRC "Slavija" u Istočnom Sarajevu od 17 časova, odlučeno je danas na sjednici Odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Republike Srpske.

U borbi za trofej sastaće se fudbalerke ŽFК Leotar iz Trebinja i banjalučki ŽFК Spartak 2013.

Trebinjke brane trofej osvojen prošle sezone, dok će Banjalučanke imati priliku da prvi put u istoriji podignu pehar namijenjen najboljoj ekipi u Kupu RS.

Do sada su najbolje u kup takmičenju, osim Trebinjki, dva puta bile fudbalerke Radnik Bumeranga iz Bijeljine, te po jednom ŽFK Banjaluka i Lokomotiva iz Brčkog.

Trebinjke su sezonu završile na četvrtom mjestu u Premijer ligi BiH, dok su Banjalučanke bile pretposljednje. U oba meča ove sezone Leotar je slavio, i to rezultatom 5:1 i 2:0.