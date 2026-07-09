UŽIVO, VELEŽ - MILSAMI: Grk sudi, poznati sastavi!

Mostarski Velež od 19 časova na Bilinom polju u Zenici dočekuje moldavski Milsami u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu

Nakon banjalučkog Borca koji je u utorak odigrao 1:1 sa Levskim u kvalifikacijama za Ligu šampiona svoju evropsku avanturu od 19 časova počinje i Velež.

Mostarci od 19 časova na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuju moldavski Milsami u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

U ovaj dvomeč "rođeni" ulaze uz brojne probleme – veliki broj nosilaca igre je razdužio klupsku opremu, a klub se istovremeno nalazi i pod zabranom FIFA kad je riječ o registraciji novih igrača.

To bi prema navodima mostarskog kluba uskoro trebalo da bude riješeno, nakon što je Velež dostavio UEFA traženu dokumentaciju, ali i platio novčanu kaznu.

Ekipa Ibre Rahimića pokušaće da izbori plasman u naredno kolo, a trener "rođenih" uvjeren je da njegovi igrači imaju kvalitet za to.

"Mislim da naša ekipa, definitivno, ima bolji kvalitet. Najvažnija je stvar da smo period do utakmice dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbijediti dobar rezultat za revanš", rekao je Rahimić pred ovaj duel.

Utakmicu Velež - Milsami pratite uživo na kartici Razvoj događaja.