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UŽIVO, VELEŽ - MILSAMI: Grk sudi, poznati sastavi! 0
uživo prenos Velež Milsami konferencijska liga
uživo prenos Velež Milsami konferencijska liga
0

UŽIVO, VELEŽ - MILSAMI: Grk sudi, poznati sastavi!

Mostarski Velež od 19 časova na Bilinom polju u Zenici dočekuje moldavski Milsami u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu

Nakon banjalučkog Borca koji je u utorak odigrao 1:1 sa Levskim u kvalifikacijama za Ligu šampiona svoju evropsku avanturu od 19 časova počinje i Velež.

Mostarci od 19 časova na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuju moldavski Milsami u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

U ovaj dvomeč "rođeni" ulaze uz brojne probleme – veliki broj nosilaca igre je razdužio klupsku opremu, a klub se istovremeno nalazi i pod zabranom FIFA kad je riječ o registraciji novih igrača.

To bi prema navodima mostarskog kluba uskoro trebalo da bude riješeno, nakon što je Velež dostavio UEFA traženu dokumentaciju, ali i platio novčanu kaznu.

Ekipa Ibre Rahimića pokušaće da izbori plasman u naredno kolo, a trener "rođenih" uvjeren je da njegovi igrači imaju kvalitet za to.

"Mislim da naša ekipa, definitivno, ima bolji kvalitet. Najvažnija je stvar da smo period do utakmice dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbijediti dobar rezultat za revanš", rekao je Rahimić pred ovaj duel.

Utakmicu Velež - Milsami pratite uživo na kartici Razvoj događaja.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
18:52

Ko sudi?

Glavni sudija je Janis Kristodulu, a nejegovi pomoćnici su Pavlos Georgiu i Petros Petrou, dok je četvrti sudija Marios Kristoforu. 

18:17

SASTAVI!

VELEŽ: Ribić, Duranović, Hrkać, Omerović, Nukić, Babić, Abdulah Šade, mešić, Stojanović, Spahić

MILSAMI: Dujmović, Smelaš, Muringen, Angelov, Neto, Taki, Fonkeu, Nvaeze, Lučita, Igor Souza, Kalabatama

18:11

Sezona uveliko počela u Moldaviji

Za razliku od Premijer lige BIH sezona u moldavskom prvenstvu je već počela, a Milsami Orhei je u prva dva kola osvojio samo jedan bod

18:09

Velež oslabljen

Zbog problema sa registracijom novih igrača, te usljed odlaska mnogih fudbalera tokom ljeta trener Ibro Ragimić ima prilično skraćen roster. Evo na koga može da računa:

golmani: Faris Ribić, Elmin Mataradžić;

- odbrambeni igrači: Ajdin Nukić, Ante Hrkać, Said Duranović, Adin Bajrić, Faruk Šetić;

- vezni igrači: Rafidin Abdulah, Đani Salčin, Aldin Mešić, Anes Omerović, Akham Šad, Damir Halilović, Andro Babić, Kenan Đuliman, Mahir Bešić Leonid Ignatkov;

- napadači: Armin Spahić, Alan Pajević, Nino Stojanović.

18:04

Dobro došli!

Dobro došli u tekstualni prenos utakmice Velež - Milsami, duela prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

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