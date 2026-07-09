UŽIVO, VELEŽ - MILSAMI: Grk sudi, poznati sastavi!

Mostarski Velež od 19 časova na Bilinom polju u Zenici dočekuje moldavski Milsami u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu
Nakon banjalučkog Borca koji je u utorak odigrao 1:1 sa Levskim u kvalifikacijama za Ligu šampiona svoju evropsku avanturu od 19 časova počinje i Velež.
Mostarci od 19 časova na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuju moldavski Milsami u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
U ovaj dvomeč "rođeni" ulaze uz brojne probleme – veliki broj nosilaca igre je razdužio klupsku opremu, a klub se istovremeno nalazi i pod zabranom FIFA kad je riječ o registraciji novih igrača.
To bi prema navodima mostarskog kluba uskoro trebalo da bude riješeno, nakon što je Velež dostavio UEFA traženu dokumentaciju, ali i platio novčanu kaznu.
Ekipa Ibre Rahimića pokušaće da izbori plasman u naredno kolo, a trener "rođenih" uvjeren je da njegovi igrači imaju kvalitet za to.
"Mislim da naša ekipa, definitivno, ima bolji kvalitet. Najvažnija je stvar da smo period do utakmice dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbijediti dobar rezultat za revanš", rekao je Rahimić pred ovaj duel.
Utakmicu Velež - Milsami pratite uživo na kartici Razvoj događaja.
Ko sudi?
Glavni sudija je Janis Kristodulu, a nejegovi pomoćnici su Pavlos Georgiu i Petros Petrou, dok je četvrti sudija Marios Kristoforu.
SASTAVI!
VELEŽ: Ribić, Duranović, Hrkać, Omerović, Nukić, Babić, Abdulah Šade, mešić, Stojanović, Spahić
MILSAMI: Dujmović, Smelaš, Muringen, Angelov, Neto, Taki, Fonkeu, Nvaeze, Lučita, Igor Souza, Kalabatama
Sezona uveliko počela u Moldaviji
Za razliku od Premijer lige BIH sezona u moldavskom prvenstvu je već počela, a Milsami Orhei je u prva dva kola osvojio samo jedan bod
Velež oslabljen
Zbog problema sa registracijom novih igrača, te usljed odlaska mnogih fudbalera tokom ljeta trener Ibro Ragimić ima prilično skraćen roster. Evo na koga može da računa:
golmani: Faris Ribić, Elmin Mataradžić;
- odbrambeni igrači: Ajdin Nukić, Ante Hrkać, Said Duranović, Adin Bajrić, Faruk Šetić;
- vezni igrači: Rafidin Abdulah, Đani Salčin, Aldin Mešić, Anes Omerović, Akham Šad, Damir Halilović, Andro Babić, Kenan Đuliman, Mahir Bešić Leonid Ignatkov;
- napadači: Armin Spahić, Alan Pajević, Nino Stojanović.
Dobro došli!
Dobro došli u tekstualni prenos utakmice Velež - Milsami, duela prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.