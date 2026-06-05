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"Ispitajte Sinerov unos tečnosti": Bivši trener Novaka Đokovića s razlogom digao glas

"Ispitajte Sinerov unos tečnosti": Bivši trener Novaka Đokovića s razlogom digao glas

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Janik Siner doživio je iznenađujući poraz na Rolan Garosu. Andre Agasi ukazuje na fizičke probleme i potrebu za boljim unosom tečnosti.

Andre Agasi o Janiku Sineru Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Janik Siner stao je već u drugoj rundi Rolan Garosa pošto ga je mimo svih očekivanja izbacio Huan Manuel Serundolo. Iako je Siner vodio 2:0 i imao 5:1 u trećem setu, došlo je do nevjerovatnog pada u njegovoj igri i samim tim preokreta Argentinca koji je ostvario pobjedu karijere.

Igrao je sjajno, ali jasno je bilo da Siner ima određene fizičke probleme i to nije prvi put da mu se dešava. Da li su u pitanju grčevi ili nešto drugo, nije sasvim jasno, ali je jasno da mu se to sada već previše često ponavlja.

"Postoji razlika između toga da budeš fizički spreman i da budeš pripremljen. I moram da ukažem na manu u toj vrsti pripreme, jer postoji nešto što može da se uradi po tom pitanju. Nije da taj momak ne radi naporno. Nije da nije u formi. Bio je na jednu pobjedu od cilja, a cijeli žrijeb mu se otvorio. Mislim da smo svi očekivali da ga vidimo ovdje, možda čak i bez izgubljenog seta", rekao je za "TNT" slavni Andre Agasi, nekadašnji grend slem osvajač i trener Novaka Đokovića.

"Danas su toliko ekspeditivni u pristupu pripremama, oporavku i svemu ostalom. Siguran sam da ima tim ljekara i stručnjaka oko sebe, ali ponavljati istu stvar dva puta i očekivati drugačiji rezultat? Tu već podižem obrvu na sve to", naglasio je Agasi.

Šta mora da promijeni Siner?

"Mora da shvati šta treba da promijeni", kaže Agasi i daje savjet: "Možda treba da dovede nekog novog u tim. Mora da postoji neki problem sa hidratacijom... Moraš da se natjeraš da unosiš tečnost. Bolje je da je imaš u organizmu i da ti ne zatreba, nego da ti zatreba, a da je nemaš.

Preispitao bih njegov unos tečnosti i da li to radi kako treba. Zaista bih. Ne znam ništa o njegovoj pripremi. Znam da može da igra pet i po sati - to je već dokazao. Znam da je trenutno najbolji igrač na planeti. Ali isto tako znam da nema opravdanja da udari u zid poslije sat i 45 minuta", zapitao se Agasi za probleme koje je Siner pokazao na Rolan Garosu gdje nije uspio da dođe do već "upisanog" grend slema.

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Tagovi

Janik Siner Andre Agasi Tenis

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