Poruka trenera Radničkog 1923 posle velike pobjede protiv Partizana u Humskoj

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Dugo je na terenu i pod tribinom navijača Radničkog 1923 slavio Feđa Dudić istorijsku pobjedu svog tima protiv Partizana u Humskoj. Njegovi Kragujevčani slavili su 1:0 u Humskoj i nanijeli crno-bijelima drugi uzastopni poraz na domaćem terenu.

Dok su crno-bijeli bili vidno uzdrmani pred evropski dvomeč odluke protiv Hetafea (od četvrtka), trener Radničkog 1923 blistao je od sreće. Posebno je naglasio značaj uspeha ostvarenog sa igračem manje još od 33. minuta.

"Kapa do poda mojim igračima. Odigrali smo fenomenalnu utakmicu, toliko vremena sa igračem manje ali taktički jako dobro. Čekali smo šanse iz kontranapada, dali jedan, mogli još tri, Partizan nije imao jednu stopostotnu priliku da sada izdvojim"

"Sanjao sam ovu pobjedu"

Vidi opis Feđa Dudić: "Sanjao sam ovo, jedino još Partizan nismo pobijedili" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Ovo je veliko, sanjao sam pobjedu. Ovo je jedini klub koji nismo pobijedili od kada sam u Srbiji, sad se i to ispunilo. Hvala momcima, hvala navijačima što su došli, kolegi Saši želim sreću i volio bih da prođu u grupnu fazu. Bilo bi dobro i za Partizan i za srpski fudbal", rekao je poslije utakmice za TV Arena sport Feđa Dudić.

Njegov Radnički 1923 sada ima učinak od dvije pobjede i dva poraza u četiri kola, pa je sa šestim osvojenim bodom prestigao Partizan, koji ima samo četiri poslije četiri odigrane utakmice.

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