Koliko je Adriana Vilagoš dobila za bronzu? Iznenadićete se zbog pravila

Srpska bacačica koplja, Adriana Vilagoš, donijela je bronzu iz Birmingema. Otkrijte koliko je novca osvojila i kako je proslavila uspjeh.

Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profi

Srpska bacačica koplja Adriana Vilagoš donijela je Srbiji jedinu medalju sa Evropskog prvenstva u atletici u Birmingemu i to posljednjeg takmičarskog dana. Vilagoš je do bronze stigla hicem od 60,93 metra u drugoj seriji, što je na kraju bilo dovoljno da se oko njenog vrata nađe nova evropska medalja. Ovo je već treća medalja za Vilagoševu sa evropskih šampionata pošto se u Minhenu 2022. godine i u Rimu 2024. okitila srebrom.

Zlatnu medalju je osvojila hrvatska atletičarka Sara Kolak (62,43), s kojom je na kraju i proslavila svoju medalju, dok je srebro pripalo Njemici Juliji Ulbriht (61,53).

"Ovo je bilo baš izazovno Evropsko prvenstvo, od početka do kraja. Borila sam se sama sa sobom i na kraju ostvarila solidan rezultat. Naravno, očekivala sam nešto više, ali okolnosti se mijenjaju", rekla je Adriana Vilagoš koja je inače u finalu bila najmlađa takmičarka.

Šta je još rekla Vilagoš?

Istakla je da su vremenski uslovi bili veoma izazovni, pošto je bilo veoma hladno sinoć u Birmingemu, dok je dodala da joj je poslije ovog Evropskog prvenstva potreban dobar odmor jer su pred njom još čak četiri takmičenja do kraja godine.

"Duvao je vjetar, ni temperatura nije bila idealna. Nekome takvi uslovi odgovaraju, nekome ne. Generalno, mnogo zavisi od toga u kakvom stanju dođeš na takmičenje i kakav ti je dan. Na to utiče baš mnogo faktora", rekla je atletičarka iz Malog Iđoša koja je opet obradovala Srbiju.

"Hvala svima. Baš sam dobila mnogo lijepih komentara poslije kvalifikacija, drago mi je da ljudi vjeruju u mene. I kada ide dobro, i kada ne ide. Najbitnije je da imamo ljude koji cijene naš rad. Ovo je samo vrh ledenog brega, ono što se vidi. Međutim, trud koji mi ulažemo se ne vidi i drago nam je kada ljudi to cijene. Svima se zahvaljujem", naglasila je nasmijana Vilagoševa po osvajanju bronze.

Koliko je zaradila Vilagoš?

Na osnovu Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama za osvojenu bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u ekipnim ili pojedinačnim sportovima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, kojom se dodjeljuje novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, odnosno sportiste, Adriana će dobiti nagradu u iznosu od 10.000 evra.

S druge strane, Evropska atletika - ne daje ništa. Od prošlog Evropskog prvenstva uvedeno je pravilo da se 500.000 evra podijeli za deset najboljih rezultata, na osnovu plasmana i rang-liste.

Dakle, čak ni svi osvajači medalja ne dobijaju novac, nego deset najbolje plasiranih prema bodovnom sistemu Svjetske atletike će dobiti po 50 hiljada evra. Nagrade od po 50.000 evra dobijaju najbolji u muškoj i ženskoj konkurenciji u pet kategorija, sprint i prepone, srednje i duge pruge, bacanja, skokovi, drumske discipline, štafete i višeboji kao zbirna peta kategorija.