Fudbalski trener Slaviša Jokanović na predstavljanju u Bazelu nije želio da govori o politici i svom radu u Rusiji, ali je istakao da je tim koji je preuzeo mnogo više Šaćirijev nego njegov.

Izvor: MN PRESS

Srpski trener Slaviša Jokanović preuzeo je ekipu Bazela, koja je nakon lošeg početka sezone odlučila da napravi promjenu u stručnom štabu. Jokanović je dogovorio saradnju do kraja sezone, a u novom klubu radiće i sa Džerdanom Šaćirijem koji je u prethodnom periodu više puta provocirao Srbe.

Jokanović nije komentarisao te poteze švajcarskog fudbalera albanskog porijekla, već je istakao njegov značaj za ekipu. Takođe, nije želio da komentariše ni period karijere koji je kao trener proveo u Rusiji, iako je Švajcarce zanimalo šta o tome ima da kaže.

Vidi opis Slaviša Jokanović: "Nisam politička ličnost, ovo je Šaćirijev tim" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 17 / 17

"Prije svega, nisam politička već fudbalska osoba. Radio sam u Dubaiju, radio sam i u Izraelu. Za svaki od tih poslova bismo mogli da pričamo o politici. Ali radije ne bih, jer moj posao je da budem trener", rekao je Slaviša Jokanović u Švajcarskoj, a onda se umiješao i direktor Andreas Herman: "Slaviša Jokanović je kosmopolita. Kada je odlazio u Moskvu, u tom momentu je djelovalo da će se rat brzo završiti."

Švajcarci su odmah pitali Slavišu Jokanovića i kako će sarađivati sa Džerdanom Šaćirijem. Fudbaler albanskog porijekla važi za jednog od najboljih igrača u istoriji Švajcarske, a na zalasku karijere je i dalje veoma važan za Bazel - i Jokanović to ne želi da mu oduzme.

"On je nevjerovatna osoba. Poštujem ga i nadam se dobrom odnosu. Trebalo bi da gura sebe više u prvi plan i da ostane nosilac igre. Ovo je trenutno više njegov nego moj tim", rekao je Jokanović.

Srpski trener je pojasnio i da je njegova ideja bila da se potpiše ugovor samo do kraja sezone. Već ima plan kako će njegova ekipa igrati, a ukoliko saradnja bude uspješna pregovaraće o nastavku.

"Svi znaju šta je Bazel - najveći klub u Švajcarskoj. Znam da ima mnogo navijača i da će me oni pratiti s posebnom pažnjom, ali spreman sam. Upoznat sam da ekipa ima mnogo talenta i moj prvi cilj je da ih bolje organizujem. Moraćemo da imamo jasan stil u igri sa i bez lopte. Moramo da budemo pametniji. Postižemo dosta golova, ali moramo da budemo čvršći pozadi. Naravno, cilj je da budemo što agresivniji i ostavimo srce na terenu", rekao je Slaviša Jokanović i dodao: "Naravno da se pripremam da ostanem duže. Bazel mi je nudio i duži ugovor, ali sam za početak htio da se međusobno malo bolje upoznamo. Mislim da je ovo najpoštenije rješenje za sve. Želim da napravim neki uspjeh, a onda ćemo vidjeti šta nosi budućnost."