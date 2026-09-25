Nekadašnji fudbaler Vojvodine i Partizana, reprezentativac naše zemlje i trener crno-belih Slaviša Jokanović ima novi izazov u karijeri. Po prvi put radiće u Švajcarskoj.

Izvor: MN PRESS

Srpski trener Slaviša Jokanović ima novi klub! Informacije koje su stigle u petak ujutro iz Švajcarske govore da će na klupi Bazela naslijediti nekadašnjeg reprezentativca te zemlje Štefana Lihtštajnera pod čijom je komandom klub nanizao loše rezultate u prethodnom periodu. U Bazelu su se odlučili na promjenu, a kao novog šefa stručnog štaba odabrali su provjereno ime.

Slaviša Jokanović već je predstavljen na klupskom sajtu velikana švajcarskog fudbala, a ovo će biti njegov povratak u evropski fudbal nakon što je radio i u UAE. Tokom prethodnog perioda Jokanović je sjedio na klupi Al-Nasra iz Dubaija, a prije toga je radio kao trener Dinama iz Moskve, Šefild junajteda, Al-Garafe, Fulama, Makabija iz Tel Aviva, Votforda, Erkulesa, Levskog iz Sofije i Muantonga sa Tajlanda. Kao što vjerovatno već znate, trenersku karijeru je počeo u Partizanu 2007. godine, zadržao se dvije sezone i osvojio četiri trofeja.

Ovog ljeta se Slaviša Jokanović pominjao kao želja Vojvodine, nakon rastanka tog kluba i Miroslava Tanjge. Na kraju su se Novosađani odlučili za Marka Savića, dok je Jokanović još malo sačekao i stigao do klupe Bazela. Kako je otkrio taj tim, njemu će se priključiti i kompletno novi stručni štab, u kojem će biti mjesta i za Jovana Damjanovića — doskorašnjeg trenera OFK Beograda.

Vidi opis Slaviša Jokanović ima novi klub, vratio se u Evropu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović Br. slika: 17 17 / 17

"Bazel je vrhunski klub u međunarodnom fudbalu. Trenutna situacija za mene predstavlja uzbudljiv i zahtjevan izazov, koji prihvatam sa velikom motivacijom. Na osnovu analize, stekao sam utisak da postojeći igrački kadar posjeduje ogroman potencijal i da može pružati bolje partije nego što je to bio slučaj u posljednje vrijeme. Sada je potrebno da, zajedno sa svojim stručnim štabom, napravimo prave poteze kako bi taj potencijal došao do izražaja na terenu. Zaista se radujem što ću sljedeće nedjelje upoznati ekipu", rekao je Jokanović na predstavljanju.

Švajcarski klub je oduševljen angažovanjem novog trenera, koji za najveće uspjehe u menadžerskoj karijeri ima ulaske u Premijer ligu sa dva različita tima - Votfordom i Fulamom, ali i trofeje sa Partizanom. Jokanović ima bogatu karijeru i kao igrač, pošto je nastupao za nacionalni tim, uz mečeve u prvenstvima Španije i Engleske.

"Slavišu Jokanovića odlikuju pragmatičnost, prilagodljivost i sposobnost brzog uklapanja u postojeću strukturu tima. On zna kako da u kratkom roku prenese svoj napadački orijentisan stil igre i tokom karijere je više puta dokazao da može brzo da stabilizuje i unaprijedi ekipe. Tokom procesa procjene, odmah je prepoznao izazove naše trenutne situacije i od samog početka nam ulio veliko povjerenje", rekao je tehnički direktor Bazela Andreas Herman, dok je sportski direktor prvog tima Valentin Štoker izjavio: "Angažovanjem Slaviše Jokanovića dobili smo trenera koji je tokom karijere više puta pokazao kako se timovi vraćaju na put uspjeha u teškim situacijama. Njegovo iskustvo, jasnoća u radu i pozitivan napredak koji su njegovi timovi ostvarivali u kratkom vremenskom roku bili su presudni faktori da mu ukažemo povjerenje. Istovremeno, želim da zahvalim i Luiđiju Nočentiniju, koji je posljednjih godina radio sa velikom posvećenošću i pružao timu najbolju moguću podršku u svakoj situaciji".

Nakon devet odigranih mečeva u novoj sezoni švajcarskog prvenstva, ekipa Bazela zauzima četvrto mjesto na tabeli sa samo 13 osvojenih bodova. Ekipa Lugana je na vrhu tabele sa nevjerovatnih 25 bodova, što je Bazel praktično već sada isključilo iz trke za titulu. Uz to, tim ima seriju loših rezultata pošto je osvojio samo četiri boda na posljednjih pet utakmica u šampionatu.

Za ekipu Bazela igra i Andrej Bačanin (19), vezni fudbaler koji je u Srbiji nosio dres Čukaričkog. On je omladinski reprezentativac naše zemlje i jedan od najtalentovanijih fudbalera naše zemlje u svom uzrastu. Trenutno je povrijeđen, a odmah nakon što se oporavi očekuje se da će biti važan dio tima, posebno jer igra na mjestu koje je svojevremeno pokrivao i Jokanović.

Bonus video:

Pogledajte 00:48 Slaviša Jokanović o "orlovima" Izvor: Mondo/Goran Arbutina Izvor: Mondo/Goran Arbutina

(MONDO)