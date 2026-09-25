Argentinski košarkaš ogorčen na sarajevsku Bosnu: "Četiri mjeseca čekam pošteno zarađene pare"

Bek iz Argentine Lautaro Lopez oglasio se putem Instagrama i javno ukazao na neisplaćena dugovanja od strane Košarkaškog kluba Bosna BH Telecom.

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

U objavama u kojima je direktno označio profil sarajevskog kluba, Lopez je izrazio duboko razočaranje zbog nepoštovanja dogovora i višemjesečnog kašnjenja isplata.

"Želim javno iznijeti nešto što mi nije lako reći, ali smatram da se o tome mora govoriti", započeo je Lopez svoje obraćanje, naglasivši da iza svakog treninga i utakmice stoji osoba sa životnim obavezama.

Prema njegovim riječima, na isplatu zaostalih primanja čeka već puna četiri mjeseca, a klub nije ispoštovao ni naknadno dogovorene rokove.

"Tokom mog boravka u klubu, ispunjavao sam svoje obaveze i poštovao dogovor od prvog dana. Kao igrač, razumijem da svaka sezona ima uspone i padove, ali jedno se nikada ne bi smjelo dovoditi u pitanje - poštovanje prema radu i ljudima koji su dio organizacije. Sada već četiri mjeseca čekam da se ova situacija riješi. U nekoliko navrata su dogovarani datumi isplate, ali ni ti datumi nisu ispoštovani", istakao je argentinski košarkaš.

Izvor: Instagram/lautarolopezz

Lopez navodi da je problem prvo pokušao riješiti internim putem, ali da je nakon ignorisanja i stalnih odgađanja bio primoran obratiti se javnosti.

"Pokušao sam riješiti ovu situaciju kroz odgovarajuće kanale i s poštovanjem. Međutim, nedostatak odgovora, stalna odgađanja i nepoštovanje dogovorenih datuma izuzetno su razočaravajući i predstavljaju nepoštovanje prema uloženom radu", poručio je Lopez.

Na kraju svog obraćanja, Argentinac je podvukao da mu cilj nije izazivanje sukoba, već isključivo borba za novac koji je pošteno zaradio na parketu.

"Predanost mora biti obostrana. Kada igrač održi svoju riječ, ispuni svoje obaveze, pruži sve od sebe na terenu i poštuje postignute dogovore, zaslužuje to isto zauzvrat od kluba. Četiri mjeseca dug je period za čekanje nečega što je zarađeno mukotrpnim radom i zalaganjem. Sve što tražimo je ono što je dogovoreno i što smo pošteno zaradili. Nadam se da će ova situacija konačno biti riješena na ozbiljan, pravedan i profesionalan način", zaključio je Lopez, a prenio "Kliks".

Argentinac je u "studente" stigao na probu, a ugovor je potpisao u novembru 2025. godine. Svoje košarkaško odrastanje imao je u španskoj Baskoniji, za koju je nastupio i u Evroligi, potom je igrao u Slovačkoj i Srbiji, a sezonu prije Bosne proveo je u austrijskom Kapfenbergu, gdje je bilježio prosječno više od 13 poena po utakmici, uz 6.5 skokova i 6.6 asistencija.

(MONDO)